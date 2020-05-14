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Kılıçdaroğlu'ndan 'açık çağrı': Çiftçilerin borçlarını silelim

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2020 13:48 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çiftçilerin borçlarının silinmesi çağrısında bulundu. CHP lideri, "Parlamentoyu toplayalım, çiftçilerin borçlarını silelim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladığı bir paylaşımda bulundu.

CHP lideri, paylaşımında çiftçiler için bir öneride bulunarak, "Açık çağrımdır! Gelin, çiftçilerin borçlarını silelim, çiftçi rahat bir nefes alsın. #DünyaÇiftçilerGünü kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

Bir video ile mesajını paylaşan CHP lideri şunları söyledi:

"Çiftçilerimiz borç batağında. Bütün milletvekillerine, siyasi partilere çağrı yapıyorum. Milli gelirin yüzde 1'i oranında destek verilecektir. Yıl 2006, şimdi 2020. Hiçbir zaman destek verilmedi. Gelin süratle parlamentoyu toplayalım, çiftçilerin bütün borçlarını silelim. Çiftçiler rahat bir nefes alsın."

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