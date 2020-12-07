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Kılıçdaroğlu'ndan 'Aday ol' diyen AK Parti'lilere: Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?

07.12.2020 19:53 | Son Güncelleme:
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Kılıçdaroğlu'ndan 'Aday ol' diyen AK Parti'lilere: Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşma sırasında AK Parti sıralarından cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili gelen "Aday ol" seslerine "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" diyerek yanıt verdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Meclis'te başlayan bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Meclis kürsüsünden hükümete eleştirilerini sıralayan Kılıçdaroğlu, açıklamalarına devam ederken AK Parti sıralarından kendisine atıfta bulunuldu.

Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te dikkat çeken açıklamalarKılıçdaroğlu'ndan Meclis'te dikkat çeken açıklamalar

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'ADAY OL' SESLERİNE YANIT

Kılıçdaroğlu, AK Parti sıralarından gelen "Aday ol" cümlesine karşı açıklamalarını yarıda keserek cevap verdi.

AK Parti sıralarına dönerek, "Hangi noktaya geldiniz? Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi? Ben tek adam rejimi istemiyorum. Ben parlamenter sistem istiyorum. Ben her kuruşun hesabını veren bir siyaset anlayışı istiyorum" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'na partisinden alkışlarla destek geldi.

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