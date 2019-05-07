Kılıçdaroğlu'ndan Akşener ve Karamollaoğlu'na 'İstanbul' telefonu!

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul seçimlerinin 23 Haziran’da yeniden yapılmasına hükmetti. Bu karar Ankara gündemine bomba gibi düştü ve Meclis koridorları bir anda yeniden hareketlendi.

CHP MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin kararı ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini olağanüstü topladı.

AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU'NA TELEFON

TRT Haber'de yer alan habere göre toplantının ardından Kılıçdaroğlu, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile telefonda görüştü.

