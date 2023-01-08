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Kılıçdaroğlu'ndan alkollü içeceklere yapılan zamlara tepki: Önemli meselelerimizden biri de bu

08.01.2023 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından eleştirilerini yayınlamaya devam ediyor. Son olarak alkollü içeceklere yapılan zamlara dikkat çeken CHP lideri, "Devlet bir hayat tarzını taciz edemez" diyerek, "Çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan alkollü içeceklere yapılan zamlara tepki: Önemli meselelerimizden biri de bu

2022 yılındaki yüksek enflasyonun ardından çok sayıda ürüne beklenmeyen zamlar gelmiş, vatandaşların bütçesi gelen zamlardan kötü etkilenmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da son zamların ardından alkollü içeceklere yapılan fiyat artışlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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"YAPILAN ZAMLAR ZULÜMDÜR"

Sosyal medyayı en etkin kullanan liderlerden olan Kılıçdaroğlu son paylaşımını alkollü içeceklere gelen zamlarla ilgili yaptı. Kılıçdaroğlu, "Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet, bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet her hayat tarzını korur. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek, çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir." ifadelerini kullandı.

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MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARINA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

3 Ocak'ta belli olan TÜİK verilerinin ardından memur ve emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 16.47 olarak belirlenmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamayla önce maaşların yüzde 25 sonra yüzde 30 oranında artacağını belirtmişti. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yine sosyal medya hesabından tepki göstermiş, "Önce %25 zam de, sonra kork %30 de... Sen devlet mi yönetiyorsun, evcilik mi oynuyorsun? Asgari ücrete yaptığın zammın aynısını buraya da yapacaksın. Neyi anlamıyorsun sen @RTErdogan?" mesajını paylaşmıştı.

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