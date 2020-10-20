Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye askıda ekmek yanıtı: Yürekten teşekkür ediyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:
Bekir Coşkun, kalemini satmayan yiğit bir gazeteciydi. Düşündüğünü bir şiir tadında yazan bir gazeteciydi. Belli çevreleri ürküten bir gazeteciydi. Sadece insan haklarını değil canlı olan herkesin hakkını hukukunu savunan bir gazeteciydi. Bütün yazdıkları bir miras olarak kaldı.
Muhtarların hakkını hukukunu savunmak bizim görevimiz. 82 değişik kanunda 354 madde muhtarlarla ilgili, hiçbir muhtar, hiçbir siyasetçi bunları bilmez. Neden muhtarlar için tek özgün bir kanun çıkarılmaz? Söyleyen ilk genel başkanım. Muhtarlar gerçek anlamda demokrasiyi temsil eden kesim. Muhtarın neden bütçesi yok? Muhtar bir yere gittiğinde muhtarlığı kapatmak zorundadır. Bir kişinin bürokratik işlerinin yapılması için görevlendirilmesi lazım.
Hatay'da büyük bir orman yangını çıktı. Hepimizin kaygıyla, kuşkuyla izlediği bir yangındı. Hatay Büyükşehir Belediyemize hepimizin büyük bir borcu var. Yangın çıktığı andan itibaren toplam 79 araç 395 personelle yangını söndürmeye çalıştılar. 24 saat çalıştılar. Ayrıca Mersin, Adana, Gaziantep, Osmaniye ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye başkanlarına teşekkür etmeliyiz. Ayrım yapmıyoruz, biz CHP'yiz. Hataylıları, yeşilliği korudukları için onlara yürekten teşekkür ediyoruz.
Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür kuşaklar... Mustafa Kemal'in istediği gençlik budur. Bu çerçevede genç kuşaklar yetiştirilmiştir. Erdoğan geçen gün şöyle bir ifade kullandı: "Fikri iktidarımızı hala tesis edemedik" Sayın Erdoğan, senin fikrin ortaçağ fikri bile değil. Sen ondan bile geridesin. Fikri iktidarda ahlak, erdem, bilgi, istişare lazım. Fikri iktidar budur. Sen kendi iktidarını korumak için nasıl olur da 83 milyon benim söylediğimi tekrar ederse ve onların çocukları 18 yaşına geldiğinde bana oy verirse fikri iktidar gerçekleşmiş olur... Böyle bir dünya yok. Düşünceye bakın siz. 4+4+4 ü getirdin. Eğitimde reforma ihtiyaç var diyorsun. Her bakan yeni bir reform yaptı, ne oldu sonuç? Düşlediği eğitim sisteminin, fikri iktidarın gerçekleşme şansı kocaman bir 0'dır.
Neden bu ülkede 3 milyon 37 bin öğrenci internete giremiyor? Türk Telekom'u götürdün Hariri ailesine peşkeş çektin. İnsanda biraz sıkılma olur. Tonlarca para var ama öğretmene yok, ihtiyaç sahibi aileye yok. Gercekgundem.com'da yer alan habere göre Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: O gençler 2023'te sandığa gelecekler, kimden hesap soracaklarını hep beraber göreceğiz. Onların haklarını ve hukukunu nasıl yediğini o çocuklar bilmiyorlar mı? Senden de benden de iyi biliyorlar. Beylerin fikri iktidarında tefeciye hizmet etmek vardır. Tefecilere para ödemek yerine 83 milyona 48 bin 732 lira para ödenebilirdi.
Geldiğimiz nokta askıda ekmek. Projeye bakın Allah aşkına, ne proje ama... Çağ açan bir proje. 18 yılın sonundaki rezilliği bundan daha iyi dünyaya anlatamazsınız. Sayın Bahçeli'ye yürekten teşekkür ediyorum.