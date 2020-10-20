Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye askıda ekmek yanıtı: Yürekten teşekkür ediyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

BEKİR COŞKUN

Bekir Coşkun, kalemini satmayan yiğit bir gazeteciydi. Düşündüğünü bir şiir tadında yazan bir gazeteciydi. Belli çevreleri ürküten bir gazeteciydi. Sadece insan haklarını değil canlı olan herkesin hakkını hukukunu savunan bir gazeteciydi. Bütün yazdıkları bir miras olarak kaldı.

DÜNYA MUHTARLAR GÜNÜ

Muhtarların hakkını hukukunu savunmak bizim görevimiz. 82 değişik kanunda 354 madde muhtarlarla ilgili, hiçbir muhtar, hiçbir siyasetçi bunları bilmez. Neden muhtarlar için tek özgün bir kanun çıkarılmaz? Söyleyen ilk genel başkanım. Muhtarlar gerçek anlamda demokrasiyi temsil eden kesim. Muhtarın neden bütçesi yok? Muhtar bir yere gittiğinde muhtarlığı kapatmak zorundadır. Bir kişinin bürokratik işlerinin yapılması için görevlendirilmesi lazım.

HATAY'DAKİ ORMAN YANGINI

Hatay'da büyük bir orman yangını çıktı. Hepimizin kaygıyla, kuşkuyla izlediği bir yangındı. Hatay Büyükşehir Belediyemize hepimizin büyük bir borcu var. Yangın çıktığı andan itibaren toplam 79 araç 395 personelle yangını söndürmeye çalıştılar. 24 saat çalıştılar. Ayrıca Mersin, Adana, Gaziantep, Osmaniye ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye başkanlarına teşekkür etmeliyiz. Ayrım yapmıyoruz, biz CHP'yiz. Hataylıları, yeşilliği korudukları için onlara yürekten teşekkür ediyoruz.