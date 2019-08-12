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Kılıçdaroğlu’ndan Baykal’a bayram ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2019 18:06 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilini Antalya’da geçiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eski genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı, Duacı köyündeki kızı Aslı Baykal’ın evinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu’ndan Baykal’a bayram ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, nisan ayında hastaneden çıktıktan sonra Antalya’da Duacı Mahallesi’ndeki kızı Aslı Baykal’ın evine yerleşen ve fizik tedavisi süren partisinin eski genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Rafet Zeybek, Aydın Özer, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul da eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti, Deniz Baykal’la birlikte eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal ve torununu karşıladı.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “Sayın genel başkanı ziyaret ettik, bayramını kutladık ailesiyle birlikte. Kendisinin sağlık durumu çok iyi, hem siyasi gelişmeler, hem parti, hem de Türkiye açısından sayın genel başkana bilgi vereceğiz. O zaten izliyor yakından, kendisinin de görüşlerini alacağız. Ziyaretimizin ana teması bu. Bayram ziyareti ve siyaset" dedi.

Ziyaretten memnuniyeti dile getiren Deniz Baykal ise şunları söyledi:

"TÜRKİYE ÇOK KRİTİK BİR EŞİKTE"

“Sayın genel başkan her zamanki zarafeti, nezaketiyle eksik olmasın bayram ya da bir başka vesileydi, her şeyi değerlendirip
yakın ilgisini hiç eksik etmedi. Görüşme fırsatını daima bulduk. Benim için tabi çok değerli, çünkü burada kapalı bir halde dünyaya açılan pencere ziyarete gelen arkadaşlar, onların gözlemlerini, değerlendirmelerini alarak ben de açılmaya çalışıyorum. Çok memnun oldum. Sayın genel başkan şeref verdi, eksik olmasın. Bu yoğun gündem içinde konuşulması gereken çok konu var. Türkiye çok kritik bir eşikte. Sayın genel başkanın istihbarat imkanları çok geniş. Resmi kanallardan, her çevreden doğrudan bilgi verme uygulaması olmuyor gerçi ama Türkiye bu noktadayken genel muhalefet partisine bilgi verilmemesi aklımın alacağı iş değil. O nedenle sayın genel başkana soracağım. Hepimiz kaygıyla gelişmeleri izliyoruz, ne oluyor, Türkiye bir sıcak çatışmanın eşiğinde mi gerçekten? Nedir bu konudaki tablo, sayın genel başkan nasıl görüyor, bu dış politika ve ekonomik sıkışmayı? Bunu dinleme fırsatını bulacağım. Bir de burada kendi başıma belki biraz uçuk değerlendirmeler yapabiliyorum. Eğer izin verirse genel başkan o değerlendirmelerimi de paylaşmak isterim." (DHA)

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