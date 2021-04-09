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  4. Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'a: Gülmeniz bize şans getiriyor

Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'a: Gülmeniz bize şans getiriyor

09.04.2021 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında Buket Aydın'ın sorularını yanıtlıyor. Kılıçdaroğlu, "Güzel bir kahkaha bekliyorum sizden. Güzel gülmeniz bize şans getiriyor. Onu da ifade edeyim" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'a: Gülmeniz bize şans getiriyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global'de yayınlanan "Koltuk" programında Buket Aydın'ın sorularını yanıtlıyor.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Başlamadan önce güzel bir kahkaha bekliyorum sizden. Güzel gülmeniz bize şans getiriyor. Onu da ifade edeyim.

Sizinle diyalogdan sonraki sürece ilişkin Bursa dışında fire vermedik. Bursa'yı da alacağız. Belediye başkanlarımız tarih yazıyor. Hepsine şükran borçluyum. Pandemi şartlarında bütün engelleri aşıyorlar. İktidarın bize teşekkür borcu var.

NE OLMUŞTU?

Buket Aydın, 31 Mart 2019 seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "İstanbul, Ankara, Adana’yı, Mersin’i alacağız" demesinin ardından kahkaha atmasıyla gündeme gelmişti.


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Kemal Kılıçdaroğlu Buket Aydın CHP

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