Kılıçdaroğlu'ndan 'Can Atalay' çağrısı: "Derhal serbest bırakın! Bu topluma daha fazla zarar vermeyin"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay serbest bırakılması çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"BU TOPLUMA DAHA FAZLA ZARAR VERMEYİN"

Kılıçdaroğlu, attığı tweet'te şu ifadelere yer verdi:

Seçilmiş milletvekilini hukuksuzca, hakkında karar olmadan hapiste tutmak, sadece onu değil ona oy veren insanları da tutuklamaktır. Erdoğan ve onun ağzına bakıp adaletli karar almaktan korkan adaletsiz hukukçular, sizden bunun hesabını soracağım. Bu topluma daha fazla zarar vermeyin, adaletteki erozyonu durdurun. Can Atalay'ı derhal serbest bırakın."

