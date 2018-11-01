Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında ittifak açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair merak edilen her şeyi Hande Fırat'la Gece Görüşü'nde değerlendirdi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
İstiklal Marşı'nda ırktan bahsedilmiyor mu? Kimin ırkı bu. Danıştay'ın neden 5 yıl sonra kararı vermesini inanın bilmiyorum, o kadar çok geç kararlar alınıyor ki. Osman Kavala mesela bir yıldır içeride. Devletin tutarlı yönetildiği kanısında değilim. Hangi devletten söz ediyorsunuz. Erdoğan devleti var. Hakim karar verir, fırça atar. Böyle bir devlet yönetimi mi olur ya? Bunlar evrensel hukuka göre karar verir, yanlış da karar verebilir. Ama yargı kararını denetleyen başka kurullar vardır.
Biz iş birliği yapacağız ama kiminle? İktidarın uygulamalarından rahatsız olanlarla... Bizim iş birliğimiz A partisi, B partisiyle değil, seçmenle... İş birliği vatandaş ile yapılır. Doğrudan her vatandaşın oyunu isteyeceğiz.
32 tazminat davası açılmış. 32 davadan kesin olarak kaybettiğim tek dava var. Evet Burhaniye'deki yazlığımı sattım, bunu ödemek için. Götürdüm mahkemenin veznesine yatırdım parayı. Man Adası belgelerinin hepsi doğrudur. O zaman ben niye tazminat ödüyorum? Beni parayla pulla yıldıramazlar. Amaçları benim konuşmamam. 900 bin lira tazminat ödedim, eve sattım ve bir kısmını da borç aldım. CHP'nin kasasından bir kuruş bile para alınmadı. Şahsi hesabımdan ödedim hepsini. Benim de açtığım davalar var. Ben 5 paralık davalar açtım, 5 kuruşluk.
Kendisiyle görüşüyoruz. Siyasetin önemli bir aktörüdür. Yerel birikimi olan bir insan. Saygı duyulması gereken bir siyasetçi. Şimdiden Ali mi olacak, Veli mi olacak bilmiyoruz. Memnuniyet anketi yapıyoruz şu anda. İsimler üzerinden tartışmanın anlamı yok.
Benimle ilgili kararı Erdoğan mı veriyor. Biz başarısız olmayacağız, başarılı olacağız.
Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı Sıla ile yaptığı görüşmeyi CNN Türk'te anlattı.
Kılıçdaroğlu, "Kendisini aradım, üzüntülerimi dile getirdim. Türkiye'nin sevilen sanatçısı. Kadına, sanatçıya şiddeti kabul etmiyoruz. Sanatçı toplumun dinlediği, beğendiği bir kişi. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Üzülmemesini söyledim. Toplum sizin yanınızda dedim."
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