Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında ittifak açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair merak edilen her şeyi Hande Fırat'la Gece Görüşü'nde değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

DANIŞTAY'IN ANDIMIZ KARARI

İstiklal Marşı'nda ırktan bahsedilmiyor mu? Kimin ırkı bu. Danıştay'ın neden 5 yıl sonra kararı vermesini inanın bilmiyorum, o kadar çok geç kararlar alınıyor ki. Osman Kavala mesela bir yıldır içeride. Devletin tutarlı yönetildiği kanısında değilim. Hangi devletten söz ediyorsunuz. Erdoğan devleti var. Hakim karar verir, fırça atar. Böyle bir devlet yönetimi mi olur ya? Bunlar evrensel hukuka göre karar verir, yanlış da karar verebilir. Ama yargı kararını denetleyen başka kurullar vardır.

İTTİFAK KONUSU

Biz iş birliği yapacağız ama kiminle? İktidarın uygulamalarından rahatsız olanlarla... Bizim iş birliğimiz A partisi, B partisiyle değil, seçmenle... İş birliği vatandaş ile yapılır. Doğrudan her vatandaşın oyunu isteyeceğiz.

TAZMİNAT DAVALARI

32 tazminat davası açılmış. 32 davadan kesin olarak kaybettiğim tek dava var. Evet Burhaniye'deki yazlığımı sattım, bunu ödemek için. Götürdüm mahkemenin veznesine yatırdım parayı. Man Adası belgelerinin hepsi doğrudur. O zaman ben niye tazminat ödüyorum? Beni parayla pulla yıldıramazlar. Amaçları benim konuşmamam. 900 bin lira tazminat ödedim, eve sattım ve bir kısmını da borç aldım. CHP'nin kasasından bir kuruş bile para alınmadı. Şahsi hesabımdan ödedim hepsini. Benim de açtığım davalar var. Ben 5 paralık davalar açtım, 5 kuruşluk.