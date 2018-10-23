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Kılıçdaroğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2018 13:51 | Son Güncelleme

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak, 'Para yüzünden katilleri serbest bıraktılar' dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

Cemal Kaşıkçı'yı öldürmek amacıyla Suudi Arabistan'dan ekip geliyor. Kaşıkçı konsolosluğa geldiği zaman öldürülüyor. Öldürenlerin tamamı elini kolunu sallayarak Türkiye'den ayrılıyor. Para yüzünden katilleri serbest bıraktılar.

Konsolos Suudi Arabistan'a giderken niçin müdahale edilmedi. Dokunulmazlığı yok.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Cemal Kaşıkçı

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