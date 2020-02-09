Kılıçdaroğlu'ndan CHP İstanbul İl Kongresi'nde açıklamalar

Kılıçdaroğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP İstanbul 37. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yeni bir çığır açtıklarını, kararlı adımlarla yollarına devam edeceklerini, bundan hiç kimsenin endişesinin olmaması gerektiğini dile getirdi. Yürüdükleri yolun, hak ve adalet olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Adaleti bulacağız, bu ülkeye huzuru, barışı, kardeşliği getireceğiz." dedi. Yeni bir siyaset anlayışıyla yola çıktıklarını belirten Kılıçdaroğlu, hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimsenin kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamadan, insanca "başımızın üzerinde yeri var" dediklerini ifade etti. Hiçbir zaman "Acaba bunları yapabilir miyiz? Yapamaz mıyız?" diye bir endişeye kapılmadıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "İnanıyorsak, yapacağız. İnanıyorsak gerçekleştireceğiz. İnanıyorsak söylediğimiz her sözün arkasında kapı gibi duracağız. İnanıyorsak, nasıl yapacağımızı da anlatacağız." dedi. "BUGÜN GELDİĞİMİZ NOKTADA DEMOKRASİNİN AĞIR YARALAR ALDIĞINI GÖRÜYORUZ"



Bu yıl TBMM'nin açılışının 100. yılı olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Sizleri o günün heyecanına taşımak istiyorum. İşgal altındaki bir ülkede 100 yıl önce bir grup insan idealleriyle yola çıktılar. Kavgaysa kavga dediler. 100 yıl sonra biz bugün burada aynı heyecanı yaşamak ve yaşatmak zorundayız. 100 yıl önceki koşullar çok daha zordu. Bugünkü koşulların da zor olduğunu biliyorum. Ama önemli olan zorluğu başarmaktır. Önemli olan 100 yıl önce TBMM açıldığında özünde demokrasi vardı. Her görüşten insan vardı Mecliste. Kürsüye çıkıp, ülkenin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'i dahi rahatlıkla eleştirebiliyorlardı. 100 yıl sonra bugün geldiğimiz noktada demokrasinin ağır yaralar aldığını, kan kaybına uğradığını görüyoruz. Bizlere düşen bir görev var bireysel beklentilerin tamamen ötesine çıkmak zorundayız. Eğer bireysel beklentilerin peşinde koşacaksak, ülkeyi huzurlu bir geleceğe taşıyamayız. Hiç kimse unutmasın, 100 yıl önce nasıl yolumuz Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yoluysa, 100 yıl sonra da yolumuz Gazi'nin ve arkadaşlarının yoludur. Dünyaya bakışımız değişmedi." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, 2023'de Cumhuriyetin 100 yılı olacağını hatırlatarak, "Bu ülkenin bütün insanlarına düşen görev, 100 yıl sonra Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak. Önümüzdeki süreç, iktidar. Niye iktidar olmak istiyoruz? Güzel Cumhuriyeti, demokrasiyle taçlandırmak için." dedi. "BİR KUŞAĞI YOK ETTİĞİMİZİN KAÇ KİŞİ FARKINDA ACABA?"



Sorunları iyi saptayamayanın geleceği iyi inşa edemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 5 temel sorunu olduğunu dile getirdi. Beş temel sorunun birincisinin demokrasi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Düşüncesini açıkladığı diye insanlar hapse atılamaz, üniversiteden atılamaz. Yargı bağımsızlığı olmalı, medya özgürlüğü olmalı." dedi. İkinci temel sorunun eğitim olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Bir kuşağı yok ettiğimizin kaç kişi farkında acaba? Her bakana göre eğitim politikasının değiştiğinin kaç kişi farkında acaba?" değerlendirmesinde bulundu. Üçüncü sorunun, dış politika olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Barış üzerine inşa edilen bir dış politika, bugün bireysel kin ve öç alma noktasına dönmüş durumda. Nasıl o kişiden intikam alırım, nasıl onun sesini keserim, nasıl onu makamından indiririm diye bireysel kin ve öfkeye dönüşen bir dış politikadan söz ediyoruz. Barışı değil, savaşı önceleyen bir dış politika." dedi.