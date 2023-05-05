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Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak sözler: Paraları dışarıda hangi bankaya yatırdığınızı biliyorum

05.05.2023 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. İktidara eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, "22 yılda yurt dışına 418 milyar dolar götürdüler" diyerek, "Paraları dışarıda hangi bankaya yatırdığınızı biliyorum. O paraları son kuruşuna kadar getireceğim." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak sözler: Paraları dışarıda hangi bankaya yatırdığınızı biliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Muğla'da düzenlediği mitingde konuştu. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, "Attığınız her adımı biliyorum! Sen malı götüreceksin, Bay Kemal seyredecek! Kul hakkı yemem, kul hakkı yedirmem." dedi.

"TOPLUMU AYRIŞTIRMAYACAĞIZ"

"Türkiye'nin değişime, kucaklaşmaya, beraber olmaya ihtiyacı var. Hep beraber bu güzel ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Benim 85 milyona sözüm var 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Hiçbir ayrım yapmayacağım. Herkesi kucaklayacağım. Bunlar gibi olmayacağız. Toplumu ayrıştırmayacağız. Ahlakı, devlette adaleti egemen kılacağız. Kadın-erkek eşitliğini sağlayacağız, kadına yönelik şiddeti engelleyeceğiz."

"O PARALARI SON KURUŞUNA KADAR GETİRECEĞİM"

İktidara eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"22 yıldır yiye yiye doymadılar! 22 yılda yurt dışına götürdükleri 418 milyar dolar. O paraları son kuruşuna kadar getireceğim ve bu millete vereceğim. Sanıyorlar ki Bay Kemal bunları seyredecek! Yemezler! Şuna güveniyorlar: ‘Götürdük de nasıl getirecek?’ O paraları dışarıda hangi bankaya yatırdığınızı biliyorum! Bütün dünya biliyor. Hiçbir uluslararası mahkeme bir devletin soyulmasına evet dememiştir. Bütün kararlara baktık, Ortak Mutabakat Metnimize ekledik. O paraları son kuruşuna kadar getireceğim. Attığınız her adımı biliyorum! Sen malı götüreceksin, Bay Kemal seyredecek! Kul hakkı yemem, kul hakkı yedirmem."

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Muğla Kemal Kılıçdaroğlu

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