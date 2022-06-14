Kılıçdaroğlu'ndan çok sert sözler! Ayakta alkışlandı... "Biz daha ölmedik"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekonomideki gelişmeleri, hayat pahalılığını ve enflasyona değinen Kılıçdaroğlu, hükümeti eleştirdi. Konuşmasının sonlarına doğru, isim vermeden bazı gazetecilere de yüklenen CHP lideri, kendisine muhalefet öğretmeye çalışanlara seslenerek, "Son zamanlarda sureti kendinden menkul bazıları türedi. Bazıları gazeteci, bazıları araştırmacı olarak karşımıza çıkıyor. Bana muhalefeti öğretmeye çalışıyorlar. Biz daha ölmedik, sizin ne mal olduğunuzu biz gayet iyi biliyoruz." dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

ADALET YÜRÜYÜŞÜ KONUŞMASINDA GÖZLERİ DOLDU

Ankara'dan İstanbul'a yaptığı Adalet Yürüyüşü'nü hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bir adalet yürüyüşü yaptık. Adaletsizliğe artık tahammül edemiyoruz. Hiçbir suçu olmadığı halde hapishanelerde çürüyen insanların haklarını savunmamız gerekiyor. Geçinemediği için intihar eden annelerin babalarını hakkını savunmak için bir şeyler yapmak lazım" dedi. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında sesi titrerken, gözlerinin de dolduğunu dikkatlerden kaçmadı.

"TÜİK'E TALİMAT VERİYOSUN"

"Olay bir parti olayı olmayı çoktan aştı. Olay Türkiye'nin geleceğidir. Emekliye, işçiye, memura aylık vereceksin. TÜİK'e talimat veriyorsun düşük göster diye. İşçi, memur, emekli, dul ve yetin düşük aylık alacak. Bu mudur adalet? Bir taraftan bu olurken diğer taraftan çetelere ABD'deki, Avrupa'daki enflasyon farkını ödüyorsun. Bu mudur adalet?"

DİYARBAKIR'DA TUTUKLANAN GAZETECİLER

"Düşünce özgürlüğü, gazeteciler. Gazetecilerden ne istiyorsunuz? Bir siyasetçinin vazgeçemeyeceği tek şey varsa o da medya özgürlüğüdür. Bir yerde haksızlık varsa önce medya söyler. Sen de bürokratik kadroyu harekete geçirirsin. Diyarbakır'da 20 gazeteciyi içeriye atıyorsun, hangi gerekçeyle?"

"GENÇ MUHAFAZAKAR KADINLARA SESLENİYORUM..."

"Erdoğan küfürbazdır. Kişi kendinden bilir ya, 'Milletimizin dilinden konuşuyorum' diyor. Millete de iftira atıyor. Bu millet zulmün karşısında duran bir millettir. Kendi küfrünü millete alet edemezsin. Onun düştüğü çukura düşmeyeceğiz. Bu küfür üzerine Türkiye'nin genç muhafazakar kadınlarına bir kez daha seslenmek istiyorum; 'Bugün bunu söyleyen yarın size hayat tarzınız üzerinden küfredecektir. Sevgili kardeşim, yarın sana bambaşka yasaklar getirecekler. Onun için dur dememiz lazım. CHP eski CHP değildir. Beraberiz, birlikteyiz. Artık aynı değerleri savunuyoruz."

"BİZ DAHA ÖLMEDİK, SİZİN NE MAL OLDUĞUNUZU BİLİYORUZ"

"Son zamanlarda sureti kendinden menkul bazıları türedi. Bazıları gazeteci, bazıları araştırmacı olarak karşımıza çıkıyor. Bana muhalefeti öğretmeye çalışıyorlar. Muhaliflik dersi verenler, biz daha ölmedik, sizin ne mal olduğunuzu biz gayet iyi biliyoruz. Muhalefet ahlakla yapılır. Yazı yazmayan, konuşmayan adam bize muhalefet dersi veriyor. Biz kelle koltukta muhalefetimizi sonuna kadar yapacağız. Bizi samimi olarak eleştiren ama kalemini satmayanlar saygı duyuyoruz. Ama kalemini satıp bize muhalefet dersi verenlere saygımız yok. Bize katılın beraber çok güçlü olacağız"

