Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti İçi Eğitim Birimi'nin 100. Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen video konferans toplantısında açılış konuşması yapan Kılıçdaroğlu, dinamik ve enerjik gençler yetiştirilmesini istediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Kuşaktan kuşağa bilgimizi aktaracağız, aynı zamanda kuşaktan kuşağa bilgimizi tazeleyeceğiz ve derin değiştireceğiz. Bu çerçevede yaptığınız her görev, attığınız her adım, verdiğiniz her bilgi, yetiştirdiğiniz her partili bizim açımızdan son derece değerlidir." diye konuştu.

CHP'nin 97'nci yılını kutladıklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, kurultayda açıkladıkları İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi ile ikinci yüzyılda neler yapacaklarını anlattıklarını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, akademik ve siyasi çevrelerde tartışılan, değerlendirilen bu beyannamelerinin yeni kuşaklara öğretilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Geçen yüzyılda acılar, darbeler yaşandığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Peki biz ikinci yüzyıla Türkiye'yi taşırken aynı acıları mı göreceğiz, yoksa daha mutlu, daha kalkınmış, müreffeh bir Türkiye'yi mi arzu ediyoruz. Dolayısıyla bizim eğer amacımız oysa, geçmişin bütün hatalarından ders çıkarıp, sağlıklı ve tutarlı geleceği nasıl inşa edebiliriz. Bunun üzerinde durmak lazım." açıklamasında bulundu.