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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.08.2020 12:23 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albarak'ı görevden almasını istedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi Toplantısı açılışında açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Parti meclisimiz 60 kişiden oluşuyor. 39'u erkek 21'i kadın. PM’nin yüzde 41.6’sı yenilendi. Yaş ortalamamızda 48 oldu.

Siyaset bir çatışma alanı değildir, bir uzlaşı alanıdır. Kavga alanı yaratıp, tabanınızı korumak için farklı arayışlara girerseniz ülkeyi ayrıştırırsınız. Siyaset dünyayı okumaktır.

İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Özellikle fakir aile çocuklarını bulup, uyuşturucuya alıştırıp sonra onları torbacı yapıyorlar. Kadınlara yönelik cinayetler neden arttı? Bu ülkeyi kim yönetiyor? Bir çocuk yatağa aç giriyorsa sorumlusu lale devrini yaşayanlardır.

KILIÇDAROĞLU'NDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Erdoğan'a 83 milyonun önünde bir çağrım var, hala bu milleti seviyorsan o sosyate damadın görevine son vermektir. Onu savunmaya kalma, suçu bazen onun üstüne yıkıyorsun, bu sosyete damadın ekonomiden anladığı yok. Bu damadın görevden alınması seni, partini, halkını rahatlatacak. Bu kadar beceriksiz bir yönetim Türkiye tarihinde gelmemiştir. Bu sömürü düzenini kuran damattan kurtulabilirse belki ikinci adımı atabilir, ama yapamaz, Türkiye'de güveneceği tek adam damat var.

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