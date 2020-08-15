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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Böyle bir aymazlığı tarih yazmamıştır

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.08.2020 17:27 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuraşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz konusunda, "CHP, Yunan medyasının ağzıyla konuşmayı tercih etmiştir" açıklamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Böyle bir aymazlığı tarih bile yazmamıştır" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Böyle bir aymazlığı tarih yazmamıştır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “CHP’li siyasetçiler ve CHP medyası Yunan medyasının ağzıyla konuşuyor” sözlerine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Dış politikada, Dışişleri Bakanlığını tümüyle devre dışı bırakacaksın... Rüşvet alanları büyülelçi yapacaksın... Kadim dostumuz olan Mısır'ı düşman ilan edeceksin... Sosyete damat Doğu Akdeniz'deki karbon yatakları için 'Orada çok ciddi bir rezerv şu an itibarı ile yok' diyecek... Ve sen utanmadan sıkılmadan Cumhuriyet Halk Partisini suçlayacaksın... Böyle bir aymazlığı tarih bile yazmamıştır... Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor."

kilicdaroglu

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