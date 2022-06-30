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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç ve Finlandiya tepkisi: 'Ciddiye alınır mı artık Türkiye?'

30.06.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile ilgili kararına sert tepki gösterdi. İki ülkenin NATO'ya üyelik başvurusuna, aldığı taahhütler sonucu onay veren ve anlaşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenen CHP lideri, Türkiye'nin bir ağılığı olmadığını savundu. Erdoğan'ın, konuyla ilgili geçmişte söylediği sözleri hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Ciddiye alınır mı artık Türkiye?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç ve Finlandiya tepkisi: 'Ciddiye alınır mı artık Türkiye?'

İspanya'nın Madrid kentindeki NATO zirvesinde gerçekleşen görüşmeler sonrası Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile yaptığı anlaşmalar neticesinde iki ülkenin NATO'ya üyeliğine onay vermişti. İki ülkenin, terör konusundaki taahhütleri sonrası kamuoyunda "Türkiye istediğini aldı, Türkiye'nin zaferi" şeklinde yorumlanan bu hamleye ilişkin CHP Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi.

RAHİP BRUNSON'I HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişteki bazı açıklamalarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "'Ben burada kaldıkça papazı (Rahip Brunson) asla teslim etmem' dediğiniz anda, bir süre sonra gidip papazı teslim ederseniz, bu, o kişinin itibarı ile ilgili bir olay olmaktan çıkar. Türkiye'nin itibari olarak ortaya çıkar. Sözü dinlenmeyen, ağırlığı olmayan bir kişi olarak ortaya çıkar, bir devlet olarak ortaya çıkar. Çünkü konuşan kişi devlet adına konuşuyor. dedi.

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ERDOĞAN'A İSVEÇ VE FİNLANDİYA TEPKİSİ

Benzer bir olayın İsveç ve Finlandiya ile ilgili de yaşandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Aynı şey bugün. İki ülkenin NATO'ya girişiyle ilgili 'Başta kaldığım sürece asla giremezler.' Ne oldu? Gittin bastın imzayı çıktın geldin. Peki ağırlık oldu mu? Türkiye Cumhuriyeti devletinin ağırlığı oldu mu? Olmadı. Ciddiye alınır mı artık Türkiye?Türkiye böyle bir yönetimi hak etmiyor, yanlış yapıyoruz.

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