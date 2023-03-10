Kılıçdaroğlu'ndan deprem bölgesinden sert sözler! "Tam bir facia, akıl dışı..."

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu illeri ziyareti kapsamında Malatya'nın ardından Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine geldi. Geceyi çadır kentte geçirek olan Kılıçdaroğlu, Fox Haber'e canlı bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.

Altılı Masa'daki gelişmelere değinen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:



"Altı liderin çıktığı yolculuk sıradan değildi. Türkiye'nin geleceği açısından sorumluluk yüklüyordu. Demokrasi kültürünü yaygınlaştırmak için bir araya geldik. Bir yılı aşkın süre çalıştık. Anayasa, mutabakat metnini çalıştık."

Millet İttifakı'nın adayı olduktan sonraki süreci anlatan Kılıçdaroğlu, "Genel Merkez'e gittiğimde, kalabalık bir grup bekliyordu. Orada iki arkadaşımla beraber, inşallah onlar da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaklar. Vatandaşlarımızın huzuruna çıktık, orada da kısa bir konuşma yaptım. Eve gittim, eşim de oradaydı. Genel Merkez çalışanları başta olmak üzere herkeste heyecan vardı. Ben heyecanımı dışa yansıtan birisi değilim, daha sakinim." dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında şunları söyledi:



"Çok önemli bir görev üstlendiğimin farkındayım. Önemli görevin çok zor olduğunun da farkındayım. Tabii sadece ben değil, yardımcı arkadaşlar da üstlendiler. Kararlılıkla, azimle, tercihlerimizi ülkeden yana vatandaştan yana kullanırsak, aşamayacağımız sorun yok. Bir araya geldiğimizde hedefimiz ülkemiz olduktan sonra anlaşamayacağımız hiçbir konu olacağını sanmıyorum. Sorunların bir kısmı kısa bir kısmı uzun vadelidir. Yetkin kadrolara ihtiyacımız var.

"DEPREM BÖLGESİ HİÇ AKLIMDAN ÇIKMADI"

"Evde çok fazla siyaset konuşan birisi değilim. Oğlum, kızlarım açtı konuyu, 'İnşallah başarılı olursunuz' diye. 'Hayırlı uğurlu olsun' dedim." diyen Kılıçdaroğlu deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Deprem bölgesi hiç aklımdan çıkmadı, hiç unutmadım. Tüm belediye başkanlarımız çalışıyorlar. Her bölge başkanlarımızın eş güdümünde. Dolayısıyla Ankara'da bulunduğum sürede de arkadaşlarımız kendi sorumlu olduğu illere hizmet götürüyordu zaten. Depremin ikinci günü geldim, Hatay'a üç kez gittim. Burada kalma kararı, Kahramanmaraş'ta yarın değişik yerlere gideceğiz. Büyük kayıpların yaşandığı ilçelere ve merkeze."

"HALA ÇADIR SIKINTISI, KONTEYNER İHTİYACI VAR"

Deprem felaketinin yaşandığı illerden Malatya temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, ziyarete ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Malatya merkezde iş dünyasıyla görüştüm. Depremzedelerin çaylarını içtim, dertlerini anlattılar, hala sıkıntılar var. Az bir sürenin kaldığını onlara ifade ettim. Bu seyahatimin özünü iş dünyası oluşturuyor. Hala çadır sıkıntısı, konteyner ihtiyacı var. İş dünyasının siyasetten beklentileri nedir, çiftçi, esnaf, sanayicileri dinledim. Ne yapalım, ne bekliyorsunuz diye..."

"Malatya'da şunu söylediler: Çok sayıda vatandaşımız, kenti terk ettiklerini, fabrikaların çalışabilir durumda olduğunu ama nitelikli personelin Malatya'yı terk ettiğinden dolayı eksiklik olduğunu söylediler. Malatya'yı terk eden kişiler dönmesini istiyorsak onlara pozitif ayrıcalıklar tanımamız gerekiyor. Gelir vergisi alınmayabilir. İş arayan kişiler, Malatya'da çok daha yüksek ücretle çalışabileceklerini söyledim."

"Ben AK Parti'nin devlet yönetiminde şeffaflığın değil gizliliğin esas alındığının farkındayım. Her vatandaşın ödediği verginin hesabını siyasal iktidar vermek zorundadır. Toprak mahsülleri ofisinin kayısıları alması gerekir. Neden almıyorlar bilmiyorum. Mansur Başkan protokol imzaladı. Bir miktar kayısı alacak. Ankara'da belli yerler ayıracak. Kira almayacak, satışlarını yapıp gelir elde edecek. Bu basit çözümün iktidarın aklına gelmemesine şaşırıyorum. Bu kadar halktan kopuk bir yönetim olabilir mi?"

"BİZE YER GÖSTERSİNLER BİZ 100-150 DÜKKANI 1 AYDA TESLİM EDERİZ ONLARA"

"Sosyal devletin harekete geçmesi lazım." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Esnafa dükkan yapmak nedir Allah aşkına. Bize yer göstersinler biz 100-150 dükkanı 1 ayda teslim ederiz onlara. Kahramanmaraş'ta insanlar sokakta tezgah açmışlar. Çok basit çözümleri bile akıl edemeyen bir yapıyla karşı karşıyayız." dedi.

"AKIL DIŞI BİR POLİTİKA"

"Faizi yükseltmeleri tam bir facia." diyen Kılıçdaroğlu, "Kredi verecekseniz faiz almamanız gerekiyor. Hem ana parayı hem faizi silmek zorundasınız. Bunu yapmadığınız zaman bir kenti, ekonomisini ayağa kaldıramazsınız. Akılcı bir politika değil. Akıl dışı bir politika. Bu, yönetemediklerini gösteriyor. Mesele bina yapmakla bitmiyor, mesele insan. Bunların tamamını değiştireceğiz, yeter ya! Adamın evi, dükkanı yıkılmış, siz faizi artırıyorsunuz. Sıfır faizli kredi vereceğinize bunlardan para alıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

BU ÇADIRDA KALACAK

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde geceyi geçireceği çadır görüntülendi.