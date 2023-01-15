Kılıçdaroğlu'ndan depremzedelerle ilgili dikkat çeken açıklama: Yüzde 1 karla konut sahibi olacaklar

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında Bayraklı ilçesinde depremzedeler için inşa edilecek olan Halk Konut Dilber Apartmanı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törene Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı. Törende ayrıca Çiğli Belediyesi (ÇİBEL A.Ş.) işçileri, "İşçiler açken başkanlara huzur yok" sloganı atarak, 'Geçinemiyoruz', 'Enflasyon hakkımız söke söke alırız' yazılı dövizler taşıdı.

'DEPREM VERGİLERİNİN HESABI YETERİNCE VERİLMEDİ'

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Yüzde 1 karla depremzedeler konut sahibi olacak. Türkiye'nin bütün illerinde uygulayacağız. Türkiye'nin bütün illerinde, evleri hasar gören herkesin uygun koşullarda ev sahibi olmasını sağlayacağız. Kürsüde, 'Vatandaşla kamu yönetimi birlikte olduğunda çok güzel şeyler gerçekleşir' dendi. Vatandaş ile kamunun beraber olması lazım. Birlikte, el ele olması lazım. Birlikte mücadele etmesi lazım. İzmir, bu konuda öncülük yaptı. Hepinizin huzurunda belediye başkanlarına şükranlarımı sunuyor ve teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Depreme karşı önlem almak; siyasal iktidarın temel görevlerinden birisidir. Japonya'da deprem bölgesi. Fakat Japonya'da daha şiddetli depremler olmasına karşın kimsenin burnu kanamaz. Bizde daha düşük bir depremde çok sayıda insan hayatını kaybediyor. Akılla, mantıkla, bilgiyle, dayanışmayla bu sorunu aşabiliriz. Bu sorunu aşmakta kararlıyız. Deprem vergileri bunun için çıktı. Deprem vergilerinin halktan toplanmasının temel nedeni buydu. Güzel konutlar yapılacaktı. Depreme dayanıklı konutlar yapılacaktı. İnsanlarımız o konutlarda huzur içinde oturacaktı. Fakat nereye gittiğini bir türlü öğrenemedik. Bunun hesabı da yeteri kadar verilmedi" diye konuştu.

'ÇİFTÇİLERİN ELEKTRİĞİNİ ÜCRETSİZ VERECEĞİZ'

"Türkiye'nin bütün kentlerini depreme dayanıklı hale dönüştüreceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle, şeffaf bir yönetim ve demokrasiyle bunların tamamını yapacağız. Şanlıurfa'ya gittiğimde Şanlıurfalılara şunu söyledim; 'Buradaki bütün çiftçiler, elektrik fiyatlarından şikayet ediyorlar' dedim. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı, 'Bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz' dedi. Allah'ın güneşi bedava. Bunlarda akıl yok. Gerçekten Allah'ın güneşi bedava. Buradan İzmir'den Şanlıurfa'ya da selam gönderiyoruz. Türkiye'nin her tarafında bunu yapacağız inşallah. Aşama aşama çiftçilerin tümüne elektriği ücretsiz vereceğiz. Depreme dayanıklı konutlar için de ilk kıvılcımı burada attık. Yüzde 1 karla kamu, özel iş birliğiyle bunu da Türkiye'ye yayacağız. Temel amacımız; bu ülkede herkesin huzur içinde yaşaması. Artık kavganın ve kutuplaşmanın değil; barışmanın ve beraber olmanın zamanı. O zamana az kaldı. Hiç kimse unutmasın. Geliyor gelmekte olan."

'İZMİR'İ DİRENÇLİ BİR ŞEHİR HALİNE GETİRECEĞİZ'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de 30 Ekim 2020 depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyip, "Bu deprem, İzmir'in yaşlı yapı stoğunun en temel sorunlardan biri olduğunu gösterdi. Depremden kurtuluş yok ama en az zararla kurtulma ihtimali var. Bu şehri, dirençli bir şehir haline getireceğiz. Deprem sonrasında Türkiye'nin en gelişmiş yapı ve zemin laboratuvarını kurduk. 10 üniversiteden 43 bilim insanıyla çalışmaya başladık. İzmir'de mikro bölgelendirme yöntemi ile tüm İzmir'in yer altı haritasını çıkarıyor" dedi.

KISA SÜRELİ ARBEDE

Konuşmaların ardından Çiğli Belediyesi işçileri, sahnenin yakınına gelerek zam taleplerini Kılıçdaroğlu'na iletmek isteyince, korumalar ile işçiler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

(DHA)

