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Kılıçdaroğlu'ndan Dervişoğlu'na ziyaret! "Bizim görüşmemizin, spekülasyona alet edilecek hiçbir tarafı yok"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
19.09.2024 20:18
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CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Görüşme sonrası Dervişoğlu, "Düne dair bir şey konuşmadık, hep yarınları konuştuk. 'Dün dünde kaldı, cancağızım artık, yeni şeyler söylemek lazım', düşüncesinden hareketle de; ülkemize bir siyasi parti genel başkanı sorumluluğuyla hizmet etme yolculuğunu sürdüreceğimi ifade ettim. Bizim görüşmemizin, spekülasyona alet edilecek hiçbir tarafı yok" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Dervişoğlu'na ziyaret! "Bizim görüşmemizin, spekülasyona alet edilecek hiçbir tarafı yok"

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 sürdü. Kılıçdaroğlu ve Dervişoğlu görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Başkan seçildikten sonra, kendisini kutlamak istiyordum. Bugüne nasip oldu. Sayın Genel Başkan ile Türkiye'nin sorunlarını, dünyanın sorunlarını, bölgemizin sorunlarını görüştük. Ekonomideki sıkıntılar, işsizlik, göç, sığınmacılar, Orta Doğu'daki karmaşık yapıları, kısa sohbetimizde dile getirdik, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

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'GEÇMİŞİ HİÇ KONUŞMADIK'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise Türkiye siyasetinde iz bırakan şahsiyetlerle görüşmekten memnuniyet duyduğunu kaydederek, "Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu meseleler üzerinde, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Türk siyasi hayatının karşı karşıya bulunduğu sorunlara ilişkinde, bir değerlendirmemiz pek tabii ki oldu. Ben şahsi görüşlerimi söylerken, siyasetin artık kurumlar üzerinden değil kişiselleştirilerek şahıslar üzerinden sürdürüldüğünü ve siyasi partilerin özgün kurumsal kimliklerinin bir tarafa bırakılarak, şahıslar üzerinden siyaset inşasının gerçekleştirilmesinin mahsurlarına işaret ettim. Sayın Genel Başkanın düşüncelerime katıldığı kanaatini taşıyorum. Şunu söyleyeyim; düne dair bir şey konuşmadık, hep yarınları konuştuk. 'Dün dünde kaldı, cancağızım artık, yeni şeyler söylemek lazım', düşüncesinden hareketle de; ülkemize bir siyasi parti genel başkanı sorumluluğuyla hizmet etme yolculuğunu sürdüreceğimi ifade ettim. Bizim görüşmemizin, spekülasyona alet edilecek hiçbir tarafı yok. Ülkesi için siyaset yapan insanların da bazı dönemlerde spekülasyondan uzak durmak adına alması icap eden kararlar da bulunuyor. O kapsam içerisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklamamızı yapmayı ve siz kıymetli basın mensuplarından soru almamayı sürecin hassasiyeti itibariyle yerinde bulduk" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP müsavat dervişoğlu
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