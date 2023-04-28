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  4. Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar! 'Bir müjdem daha var' diyerek duyurdu

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar! 'Bir müjdem daha var' diyerek duyurdu

28.04.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Bşakanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'da vatandaşlarla buluştu. "Fındığın kilosu doları 4 doların altında olmayacak" diyen Kılıçdaroğlu "Bir müjdem daha var size, bütün köy okullarını açacağız ve öğretmenler olacak. Öğrencilerle öğretmenleri buluşturacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar! 'Bir müjdem daha var' diyerek duyurdu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Bşakanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü adresi Giresun oldu. Halka seslenen Kılıçdaroğlu, "Sözüm söz fındığın kilosu doları 4 doların altında olmayacak. Bunun parasını onlardan alacağım ve size vereceğim" dedi. "Bir müjdem daha var" diyen Kılıçdaroğlu, "Bütün köy okullarını açacağız ve öğretmenler olacak. Öğrencilerle öğretmenleri buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

"BU ÜLKEYE HUZURU VE HER EVE BEREKETİ GETİRECEĞİZ"

Bir değişime hazır mıyız? Adalet istiyor muyuz? Sözüm söz güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bu ülkeye huzuru ve her eve bereketi getireceğiz.

"FINDIĞIN KİLOSU 4 DOLARIN ALTINDA OLMAYACAK"

Gençler demokrasiyi, özgürlüğü, iş ve aşı istiyor musunuz? Benim bir sözüm var, sizin hayalleriniz benim hedefim olacak. Bir pankart var; fındığın umudu Kılıçdaroğlu yazıyor. Karadeniz için çay ve fındık stratejik üründür. Burada üretilen fındık dünya için de önemli bir üründür. Bakın bu fındığı üreten bir numaralı ülkeyiz. Elin oğlu bizim ürettiğimiz fındıktan milyar dolarlar kazanıyor, nasıl oluyor da biz kazanamıyoruz. Fındığın kilosunu 4 dolar yaparsın, yüzde 90'nı zaten yurt dışına gidiyor... Sözüm söz fındığın kilosu 4 doların altında olmayacak. Bunun parasını onlardan alacağım ve size vereceğim. Kul hakkını yiyenleri asla affetmeyeceğim. Bu milleti kuru soğana bile mahkum ettiler. Çözeceğim.

"TERÖR BİR İNSANLIK SUÇUDUR"

Hangi iftiraları atacağız diye sıraya girdiler. Terör bir insanlık suçudur. Nereden gelirse gelsin karşı durmayan zaten insan değildir. Teröre karşı ortak mücadele edeceğiz. Bu ülke yeteri kadar kamplaştı. Gençlerimiz geleceğini yurt dışında arıyor.

"BİR MÜJDEM DAHA VAR"

Bir müjdem daha var size, bütün köy okullarını açacağız ve öğretmenler olacak. Öğrencilerle öğretmenleri buluşturacağız. Bundan herkesin emin olmasını isterim. Sözüm söz her eve huzur ve bereketi getireceğim."

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Anahtar Kelimeler:
Giresun Kemal Kılıçdaroğlu CHP Millet İttifakı

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