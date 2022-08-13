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Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Ayarını bozduğunuz kantar, yarın sizi tartar

13.08.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Erdoğan ve atadığı Adalet Bakanı; bugün ayarını bozduğunuz kantar, yarın sizi tartar. Yapmayın bunları" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Ayarını bozduğunuz kantar, yarın sizi tartar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Erdoğan ve atadığı Adalet Bakanı; bugün ayarını bozduğunuz kantar, yarın sizi tartar. Yapmayın bunları." dedi.

Kılıçdaroğlu paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan benimle ilgili dava açma algıları yapadursun, tüm davaları kaybediyordu. Çareyi davalara bakan hakimleri göndermekte buldular. Erdoğan ve atadığı Adalet Bakanı; bugün ayarını bozduğunuz kantar, yarın sizi tartar. Yapmayın bunları.

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Ayrıca, hukuku savunduğu için görev yeri değişen hakimler, bunu bir şeref madalyası olarak taşıyacaktır. Emin olsunlar, tüm hukuksuzlukları kaldıracak, mağduriyetleri gidereceğiz."


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