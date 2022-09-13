Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: 2 yıl önce oldu, 'İstediğimiz kararı aldırtırız' diyorlardı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaretler kapsamında gittiği Sakarya'da, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 2 yıl önce meydana gelen havai fişek fabrikası patlamasına değinen Kılıçdaroğlu, sahiplerinin baskı kurduğunu ifade ederek adalet vurgusu yaptı. Çiftçi ve esnafın kredi faizlerinin silineceği vaadini yineleyen Kılıçdaroğlu, gençlere de yurt probleminin çözüleceğini söyledi. İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar...

"'İSTEDİĞİMİZ KARARI ALDIRTIRIZ' DİYORLARDI"

Havai Fişek fabrikasında mağdur olan ailelerin yanına gittim sabah. O fabrikada çalışan 7 kişi hayatını kaybetti, 128 kişi yaralandı. Onlar adalet istiyorlardı. Bu kardeşiniz ve CHP, kim adalet istiyorsa hep onun yanında olduk. Olay iki yıl önce oldu. Sahipleri kendilerini daha güçlü hissediyorlardı. ‘İstediğimiz kararı aldırtırız’ diyorlardı. Baskılar kuruyorlardı ama bizim milletvekili arkadaşlarımız, gönüllü avukatlar bu haksızlık karşısında susmadılar.

"ADALETİ SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ"

Aileler hala haklarının teslim edilmesi gerektiğini söylüyorlar. ‘Devlet dediğiniz kurum adalet üzerine inşa edilir’ dedim. Adaleti sağlamak zorundayız. O insanlar ‘Hala adalet gelmedi’ diyorlar. Fabrikanın denetiminin yapılması lazım. Mahkeme tutanakları var, denetim yapılmadı. Denetim yapmayan kimlerse onlardan hesap sorulmalıdır. Bugüne kadar tek bir kişinin önüne denetim yapılmadı diye çıkarılmadı.

"BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM"

Bu kardeşiniz, nerede bir haksızlık varsa haksızlığın karşısında dimdik duracaktır. Denetimi yapmayanlar, siyasi otoriterden talimat alıp denetimden kaçanlar... Hepsinin burnundan Allah nasip eder iktidar olduğumuzda fitil fitil getireceğim.

FINDIK SORUNU... "YAKALARIM, HESABINI SORARIM"

Ferroro diye bir İtalyan şirketi geldi. Fındık bahçeleri satın alıyor, fındık taban fiyatını belirliyor. Yani tekel konumunda. Tekelleri kırmak bu kardeşinizin görevidir. Geleceksin dışardan burada fındık bahçeleri satın alacaksın, taban fiyatı belirleyeceksin, çiftçinin alın terini sömüreceksin bunu da Bay Kemal seyredecek. Yemezler. Seyretmem, yakalarım hesabını sorarım.

ÇİFTÇİ VE ESNAFA KREDİ FAİZİ VAADİ

İktidara geldiğimizde çiftçilerin ve esnafın aldıkları kredilerin faizlerini ilk bir hafta içinde sileceğiz.

