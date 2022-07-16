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Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler! "Sana ne yapman gerektiğini söyleyeyim Erdoğan, çık ve de ki..."

16.07.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NATO Zirvesi'nde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan mutabakat sonrası yaşanan gelişmelere değinerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Batı bu tarz liderlere bayılır ve destekler" diyen Kılıçdaroğlu, ABD'ye de seslenerek "Bu konuda suçlu arayacaksanız, suçlusu biziz. Varsa bir sorununuz, bizimle halledin" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler! "Sana ne yapman gerektiğini söyleyeyim Erdoğan, çık ve de ki..."

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşım yaparak dikkat çeken mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı NATO Zirvesi'ndeki anlaşmanın ardından İsveç ve Finlandiya'dan gelen açıklamalar üzerinden eleştiren Kılıçdaroğlu, "Yeter ki Türkiye masaya yeniden otursun. Tek bir şartımız var. Bu sefer sadece çevirmen hanım kızımızı yanına alarak iş görmeye çalışma sakın, bırak bu işin ehli diplomatlar işlerini yapsınlar. F-35 ve S-400 konularında anlaşmadan da o masadan kimse kalkmasın" ifadelerini kullandı.

"BATI ERDOĞAN HAKKINDA ÇOK ŞEY BİLİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

  • Sevgili Halkım, Daha NATO'daki imzanın mürekkebi kurumadan Finlandiya ve İsveç’ten gelen skandal açıklamalar, Erdoğan'ın yine hiçbir şey alamadan imza attığını gösterdi. Şimdi de skandalın F-16 meselesinde devam ettiğini görüyoruz.
    Yatırımcılarından (sahiplerinden) biri olduğumuz F-35 savaş uçağı projesinden çıkartılmamız ve paramızı geri alamamamız yetmiyormuş gibi, yalvar yakar duruma düşürüldüğümüz F-16 uçaklarını nerede kullanıp nerede kullanamayacağımuza dair şartlar koymaya kalktığını görüyoruz.

  • Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar. Hep söyledim yine söyleyeceğim, Batı Erdoğan hakkında çok şey biliyor.

"TEK BİR ŞARTIMIZ VAR: SAKIN..."

  • Erdoğan ucuz propagandalar dışında elle tutulur hiçbir şeyi bu ülkeye kazandıracak durumda değildir. Öyle "dış güçler" demeyi falan bıraksınlar. Batı, Erdoğan rejimine düşman değildir. İddia ediyorum, Batı çok şey bildiği ve elinde tuttuğu bu tarz liderlere bayılır ve destekler.

  • Şimdi Erdoğan, sana ne yapman gerektiğini söyleyeyim. Çık ve de ki "Ben imza attım ama muhalefet bunun onaylanmasını parlamentoda engelleyecek, kendi grubumda da bu konuda kontrolüm tam değil."

  • Yeter ki Türkiye masaya yeniden otursun. Tek bir şartımız var. Bu sefer sadece çevirmen hanım kızımızı yanına alarak iş görmeye çalışma sakın, bırak bu işin ehli diplomatlar işlerini yapsınlar. F-35 ve S-400 konularında anlaşmadan da o masadan kimse kalkmasın.

  • Buradan ABD’ye sesleniyorum. Bu konuda suçlu arayacaksanız, suçlusu biziz. Varsa bir sorununuz, bizimle halledin.

  • Ayrıca çevirmen hanım kızımızdan, yüzbinlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz. Verilen her yetki, sorumluluğu ile birlikte gelir. Kendisi de bunu bilecek yaştadır.
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Kemal Kılıçdaroğlu

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