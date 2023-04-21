Kılıçdaroğlu'ndan Diyanet açıklaması: Kimsenin gücü yetmez

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken adaylar birbirleri için kullandıkları dili sertleştirmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu 2018'de başlayan ve tekrar ibadete açılan Sultanahmet Camii'nde yapılan törende, CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

"DİYANETİ KALDIRACAKMIŞ"

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu için, "Şu anda muhalefet ne diyor. Gelince Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kaldıracaklarmış yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. Kardeşlerim tabi ‘yuh yetmez’ 14 Mayıs’a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. Terör örgütü ile el ele olanlardan başka bir şey beklenebilir mi? 14 Mayıs bunların sonu olmalı." ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri için ne diyeceği merak konusu olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Adıyaman'da ziyaretlerine devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın sözleri hatırlatırlatılan Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Hiç kimsenin de gücü Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatmaya yetmez" dedi.



