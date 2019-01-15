Kılıçdaroğlu'ndan Donald Trump'a sert tepki

CHP Grup Toplantısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş Aday Tanıtım Ortak Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Donald Trump'a sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, "Bir sokak kabadayısının diliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hiç kimse tehdit edemez" dedi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?



Trump, twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.



