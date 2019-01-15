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Kılıçdaroğlu'ndan Donald Trump'a sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2019 14:25 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'ye yönelik 'Ekonomik yönden mahvedeceğiz' sözlerini hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir sokak kabadayısının diliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hiç kimse tehdit edemez" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Donald Trump'a sert tepki

CHP Grup Toplantısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş Aday Tanıtım Ortak Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Donald Trump'a sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, "Bir sokak kabadayısının diliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hiç kimse tehdit edemez" dedi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş CHP

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