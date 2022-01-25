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Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere tepki! "Siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin"

25.01.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirilere tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da seslenerek paylaşımında "Siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere tepki! "Siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemdeki eleştirilerle ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu paylaşımında eleştirilere tepki gösterirken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a da seslenerek "Siz halk belediyeciliği yapmay devam edin." dedi.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması:

"Devlet imkanlarını belediye başkanlarımızı karalamak için kullananlar, sanayiye 3 gün elektrik veremiyor. Ülke 10 milyarlarca dolar zararda. Çünkü öncelikleri karalama! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin; gerisi boş, Saray kadar bomboş!"


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