Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘Bay Kemal’ yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Elmadağ'da vatandaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Elmadağ’da olmaktan onur, gurur ve şeref duyuyorum.Bu meydanı görünce Elmadağ adayımıza artık aday demenize gerek yok, ona başkan demeniz lazım. Adem Başkan (Adem Barış Aşkın) öyle anlaşılıyor ki fazla seviyorsunuz.Oy verenin de vermeyenin de başkanı olacak, herkesi kucaklayacak.

Memleketin sorunu fazla, işsizlik bi taraftan ekonomi bi taraftan.

Bay Kemal konuşuyor’ diyorlar! Evet Bay Kemal konuşuyor. Bay Kemal doğruları söylüyor. Bay Kemal’in özelliği, haram yemez, kul hakkı yemez, fakir fukaranın yanındadır, Saray’larda oturmaz evinde oturur. Bay Kemal çocuklarına telefon açıp ‘Oğlum paraları sıfırladın mı?’ demez. Bay Kemal ne yapar? Dürüst ve namuslu adamdır. Devleti soymaz

Umutsuzluğa kapılmamazı gerekiyor, biz her şartta umutsuzlukları aşmış bir milletiniz.

Bütün zorlukları aşacağız, burada Adem Başkanı, Ankara’da da Mansur Başkanı belediye başkanı yapacağız.

Bütün belediye başkanı adaylarını şunu söyledim: Sözünü tutmayacağınız vaatlerde bulunmayın.