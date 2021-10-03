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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Fiyatlar düşsün istiyorsan seçime gel

03.10.2021 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, "Halkımız market sepeti yapmak için kredi çekiyor; domatesi, biberi krediyle alıyor. Yemin olsun ki, zamlarla mücadelemiz bu kış çok sert geçecek." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslenerek, "Fiyatlar düşsün istiyorsan eğer, seçime gel" çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Fiyatlar düşsün istiyorsan seçime gel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifi'nde yaptığı alışveriş sonrasında sosyal medya hesabından "Fiyatlar düşsün istiyorsan eğer, seçime gel! Seni tarihe gönderdiğimizde göreceksin tüm fiyatların nasıl düştüğünü." dedi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Halkımız market sepeti yapmak için kredi çekiyor; domatesi, biberi krediyle alıyor. Yemin olsun ki, zamlarla mücadelemiz bu kış çok sert geçecek. Yedirmeyeceğiz fakiri fukarayı sizin şaşaalı saraylarınıza. Zam peşinde koşan şirketler, bizim iktidarımızda unutsunlar kendilerini.

Bu durumun yegâne kaynağı sensin Erdoğan. Senin tek adamcılığındır ülkeyi bu hale sokan. Üstelik her seçim öncesi insanları tanzim satışla kandırmaya çalışıyorsun. Fiyatlar düşsün istiyorsan eğer, seçime gel! Seni tarihe gönderdiğimizde göreceksin tüm fiyatların nasıl düştüğünü."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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