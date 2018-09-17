Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası'ndaki CHP hisseleriyle ilgili sözlerine yanıt geldi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Sayın Erdoğan CHP'nin İş Bankası'ndan para almadığını söylemesi güzel bir olay. Bunu anlatamıyorduk çünkü. Biz sadece Atatürk'ün hisselerinin temsilcisiyiz. Para TDK, TTK'ya gider. Atatürk'ün vasiyeti böyle. Daha önce Kenan Evren de aynı yolu denemişti. Erdoğan önce hukuki sürece baksın, ondan sonra karar versin.

Atatürk'ün vasiyetine herkesin saygı duyması lazım. İş Bankası yönetimindeki arkadaşlar bankacılık işlerine karışmazlar. Sadece temsil etme onuru taşırlar. Erdoğan neden böyle bir karar aldı onu da anlamıyorum, acaba Varlık Fonu'na devretme mi düşünüyor?

HİBE UÇAK



Türkiye, bir şeyhten uçak hibe alacak kadar küçülmemeli. Hem diyorsun dünya lideriyim, hem de kalkıp Katar Şeyhi'nden hibe uçak alıyorsun. Devletin malıymış. Devletin malıysa bırak binsin vatandaş. Eğer onuru varsa o uçağı yarın sabah iade eder. Bu ülkenin sade bir vatandaşı olarak beni rahatsız ediyor. Ülke bu kadar sıkıntıdayken, bir bakıyorsunuz beyfendi kendisine ultra lüks uçak almış. Kim o Katar şeyhi kim? Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı gaz arayan şirketlerle ortak olan Katar şeyhi. Benim ağırıma gidiyor.

ERDOĞAN, CHP HİSSELERİ İÇİN NE DEMİŞTİ?



Azerbaycan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve CHP’nin Türkiye İş Bankası’ndaki hissesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na geçirilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Atatürk’ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasi partinin etiketi altına giremez. Girse girse Hazine'ye girer” demişti.



