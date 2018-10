Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a McKinsey soruları: Saray'da not alsın

Elbette ki ülkemizi seviyoruz, elbette ki insanlarımızı seviyoruz, haksızlığa ve hukuksuzluğa uğrayanların yanında olmak her şeyden önce bizim görevimizdir. Aramızda sayın Enis Berberoğlu var, kendisine de hoşgeldin diyoruz. 464 günlük bir esaret yaşadı, haksız ve hukuksuz olarak hapiste tutuldu. Bu esareti aştık, dün yemin etti. Şimdi demokrasi üzerine düşen gölgeyi kaldırmak AYM'nin görevi. Sorun Enis Berberoğlu sorunu değildir, sorun bir demokrasi sorunudur.

CUMARTESİ ANNELERİ

1995 yılından bu yana bizim çocuklarımızın mezarı nerede diyor Cumartesi Anneleri. Bugün aramızdalar. Galatasaray Meydanı'nda oturup evlerine gidiyorlar, cam çerçeve indirmiyorlar, kimseyi rahatsız etmiyorlar. Niye toplanıyorzunuz diye biber gazı cop. Haksızlık, hukusuzluk ve ahlaksızdır bu.

'ERDOĞAN'IN AĞZINDAN FİLİSTİN'LE İLGİLİ BM'DE BİR CÜMLE ÇIKMADI'

Kudüs başkent olarak ilan edildi İsrail'de. 80 milyon hep beraber itiraz etti. Erdoğan miting yaptı. 'Bunun hesabını soracağız' dedi. Kudüs'te büyükelçilik açacağız dedi. Ne odlu peki? Gitti BM'de konuştu Filistin'le ilgili ağzından bir cümle çıktı mı?

'YAĞMUR GİBİ ZAMLAR GELİYOR'

2001'de krizden sonra iktidar oldular. Tek başına yönetiyorlar. 16 yılın sonunda Türkiye yine ekonomik bir krizle karşı karşıya. Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Dünya kadar vergi topladılar yetmedi kim önüne geldiyse borçlandılar. Faiz yükü aldı başını gidiyor. Özelleştirme de yaptılar ne varsa sattılar. Londra'ya gidiyorlar, Berlin'e gidiyorlar bize yeniden borç para verin diye yalvarıyorlar. Tefeci de diyor ki şartlarım var. Her şeyi dolara bağladılar. Dolarla ihale yaptılar, kiralar belirlediler. Her şeyi dolar yaptılar. Şimdi TL'ye döneceğiz diyorlar. Bunun sonucu olarak iğneden ipliğe yağmur gibi her şeye zam geliyor. Beyfendi öfkeleniyor 'nasıl zam yaparsın' diye. Ee sen elektriğe doğalgaza zam yapıyorsun. Kim yapıyor bunları diye bir de sorumlu buluyorlar: Dış güçler... Karamsar bir kış göreceğiz. Ama bu ülkeye hep birlikte baharı getireceğiz.