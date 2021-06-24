Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Müjdemi isterim

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada her seçimden birinci çıktıklarını belirterek, "Son seçimlerde Ankara, İstanbul'a kilitlendiği için olay biraz, sanki millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var yine" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A: HAYDİ NE BEKLİYORSUN, HEMEN SEÇİM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Özhaseki'nin açıklamasını paylaşarak, "Müjdemi isterim Erdoğan, haydi ne bekliyorsun, hemen seçim" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketledi.



