Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ÖTV ve KDV'leri kaldır

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi. Faturalardaki zamlara değinen Kılıçdaroğlu hükümeti eleştirerek çözüm için 4 madde sıraladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:



Elektrik faturaları tam 3 kez zamlandı. Doğal gaza 8 defa zam yapıldı. Kömüre yüzde 30, mutfak tüpüne %42 oranında zam yapıldı. Ülkemizin bu halini ben kabul etmiyorum. Enerji meselesinde hepimiz birlikte mücadele edeceğiz, birlikte mücadele etmek zorundayız. İktidara geldiğimizde nihai amacımız elbette yoksullukla mücadele ve daha adil bir ülke inşa etmek olacaktır. Ama atlatmamız gereken bir kış var. Kışı atlattıktan sonra bu hükümet zaten gidecek. Gelelim çözüme buradan sesleniyorum, bu sesi iyi dinle. Eğer bunları yaparsan milletimiz biraz olsun rahatlayacak. Hatta buradan siyasi puan da toplayabilirsin, kazanabilirsin umrumda değil. Yeter ki bu millet rahatlasın bunları hemen yap.

1- Her şeyden önce acilen Kara Kış fonunu kurarak vatandaşlarımıza Kış ayları için destek ver.

2- Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır. Sana söylüyorum sadece TRT fonunun kaldırılması bile tek başına yüzde yirmi oranda bir indirimin sağlanmasına neden olacak.

3- Doğal gaz ve mutfak tüpündeki ÖTV ve KDV'yi de hemen kaldır.

4- Elektrik ve ısınmada düşük gelirliler lehine kademeli tarifeli sisteme geç. Yani sosyal tarife uygulamasını başlat. Bu vatandaşlar daha ağır bir fatura ödemesinler.

Görüyorsunuz sorunu saptıyoruz, çözümü de önlerine koyuyoruz. Kiminle lehine, vatandaşın lehine. Kimin lehine yine saray ve şürekası lehine. Bunları yaparlarsa puan toplayacaklar ama amacımız onların puan toplaması veya toplamaması değil. Amacımız bu ülkede fakirin fukaranın en azından bu kışı rahat geçirmesi

Enerjiye bağlı bu sıkıntıların Bir de ticari işletmeler boyutu var. Özellikle esnaf ve küçük ölçekli işletmelerin de acilen destek programına dahil edilmeli. Bu hamleler halkımıza bir nebze olsun nefes aldıracaktır.

ERDOĞAN'A YANIT

Şahıs bugünkü grup toplantısında benim görüntülerimi izletmiş. Aleni tehditler savurmuş. Yarım kalan işi bitirin talimatı vermiş. İşte buradan söylüyorum... Ne senden ne senin şürekandan zerre kadar korkum yok. Sonuna kadar mücadele vereceğim. Bunu bilesin.



