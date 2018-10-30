Kılıçdaroğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili referandum çağrısı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;
DONARAK ŞEHİT OLAN ASKERLER
Tunceli'de yani benim ilçemde iki askerimiz donarak şehit oldu. Şehidin babasıyla konuştuğumda 'hiç kimse aramadı' dedi. Mezarlıklar müdürü aramış. İçimde derin bir acı hissettim ve Dumlupınar'da yaptığım konuşmada "nasıl olur da bu olur?" diye sordum.
'BENİM OĞLUM ASKER ÜNİFORMASI GİYDİ! YA SENİN OĞLUN?'
"Sen ne anlarsın şehadetten" diyor sevgili Erdoğan bana şimdi. Ben çok iyi bilirim. Senin gitmediğin yerlere gittim ben. Eksi 40 derecede nöbet tutan askerlerimizle bir oldum ben, Afrin'e giden askerlemizin yanına gittim.
Bu ülkenin kahraman ordusunun üniformasını benim oğlum giydi. Ya senin oğlun ne yaptı? Ben ve benim partim şehitler arasında ayrım yapmaz. Ama sen yapıyorsun.
Bir uyku tulumu da veremediniz mi bu askerlere? Kalkmış 'Benim dedem de donrak şehit oldu' diyor. Yahu 21. yüzyıldayız. 2018'nin Ekim ayındayız. Ben buna isyan ediyorum. Şehitlerimizin hakkını ararken ben suçlu oluyorum bu benim ağrıma gidiyor. Hak hukuk konusunda sen zaten en diplerdesin.
Osmanlı'nın parasını basacak bankası bile yoktu. Atatürkçülük kimseye gidip 'bana borç verir misin?' diye yalvarmamaktır.
Cumhuriyet aynı zamanda kadın devrimidir. Pek çok ülkeden önce kadınlara seçme seçilme hakkını cumhuriyet vermiştir.
Bu devleti kuranların yaptığı bir şey vardı. Asla ve asla elleri harama uzanmadı. Her kuruşun hesabını verdiler.
Kaşıkçı eğer uzun süre çıkmazsam Yasin Aktay'a ve karakola haber vereceksin der. Her şey planlı, özel uçakla katiller Türkiye'ye gelir ve cinayet işlenir sonra da ellerini kollarını sallayarak giderler. Erdoğan Salı'ya kadar açıklama yapacağım dedi ve soruları sıraladı.
Erdoğan'ın başdanışmanı "Türkiye kraliyet ailesine destek olarak olayı fazla deşelemeden yardımcı oluyor" diye yazdı. İşte bu yüzden kral Salman, Erdoğan'ı arayıp teşekkür etti.
Acaba kralı kızdırırsak bize para vermezse ne olur diyor. Sen Türkiye'nin onurunu, gururunu ve haysiyetini satıyorsun.
REFERANDUM ÇAĞRISI
Emeklilikte yaşa takılanlar hakkımız elimizden alındı bize teslim edin diyor. Bu teklifin yıllık maliyeti 750 milyar liradır diyor. Tamamen uydurma. 'Biz ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz dönemde böyle bir yükü halkın sırtına bindirebilir miyim' diye soruyor. Sor millete referandum yap sor millete.
Hak arayan vatandaşa 'türedi' diyor. Nasıl der? Bu insan ya. Sen 46 yaşında emekli oluyorusun bu da ben de emekli olayım diyor. Kendi vatandaşına türedi diyen tek kişi var o da Erdoğandır. Sen hem 46 yaşında emekli olacaksın, hem Cumhurbaşkanlığı hem emekli aylığı alacaksın, bu da yetmiyor 2019'da maaşına yüzde 26 zam yapacaksın. Hani ekonomik savaştaydık?”
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