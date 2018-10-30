HABER

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili referandum çağrısı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2018 13:55 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın donarak şehit olan askerlerle ilgili açıklamalarına sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin kahraman ordusunun üniformasını benim oğlum giydi. Ya senin oğlun ne yaptı?" dedi. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili gelişmeleri de değerlendiren Kılıçdaroğlu, referandum çağrısı yaparak 'sor millete' ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

DONARAK ŞEHİT OLAN ASKERLER

Tunceli'de yani benim ilçemde iki askerimiz donarak şehit oldu. Şehidin babasıyla konuştuğumda 'hiç kimse aramadı' dedi. Mezarlıklar müdürü aramış. İçimde derin bir acı hissettim ve Dumlupınar'da yaptığım konuşmada "nasıl olur da bu olur?" diye sordum.

'BENİM OĞLUM ASKER ÜNİFORMASI GİYDİ! YA SENİN OĞLUN?'

"Sen ne anlarsın şehadetten" diyor sevgili Erdoğan bana şimdi. Ben çok iyi bilirim. Senin gitmediğin yerlere gittim ben. Eksi 40 derecede nöbet tutan askerlerimizle bir oldum ben, Afrin'e giden askerlemizin yanına gittim.

Bu ülkenin kahraman ordusunun üniformasını benim oğlum giydi. Ya senin oğlun ne yaptı? Ben ve benim partim şehitler arasında ayrım yapmaz. Ama sen yapıyorsun.

Bir uyku tulumu da veremediniz mi bu askerlere? Kalkmış 'Benim dedem de donrak şehit oldu' diyor. Yahu 21. yüzyıldayız. 2018'nin Ekim ayındayız. Ben buna isyan ediyorum. Şehitlerimizin hakkını ararken ben suçlu oluyorum bu benim ağrıma gidiyor. Hak hukuk konusunda sen zaten en diplerdesin.

Osmanlı'nın parasını basacak bankası bile yoktu. Atatürkçülük kimseye gidip 'bana borç verir misin?' diye yalvarmamaktır.

Cumhuriyet aynı zamanda kadın devrimidir. Pek çok ülkeden önce kadınlara seçme seçilme hakkını cumhuriyet vermiştir.

Bu devleti kuranların yaptığı bir şey vardı. Asla ve asla elleri harama uzanmadı. Her kuruşun hesabını verdiler.

Kaşıkçı eğer uzun süre çıkmazsam Yasin Aktay'a ve karakola haber vereceksin der. Her şey planlı, özel uçakla katiller Türkiye'ye gelir ve cinayet işlenir sonra da ellerini kollarını sallayarak giderler. Erdoğan Salı'ya kadar açıklama yapacağım dedi ve soruları sıraladı.

Erdoğan'ın başdanışmanı "Türkiye kraliyet ailesine destek olarak olayı fazla deşelemeden yardımcı oluyor" diye yazdı. İşte bu yüzden kral Salman, Erdoğan'ı arayıp teşekkür etti.

Acaba kralı kızdırırsak bize para vermezse ne olur diyor. Sen Türkiye'nin onurunu, gururunu ve haysiyetini satıyorsun.

REFERANDUM ÇAĞRISI

Emeklilikte yaşa takılanlar hakkımız elimizden alındı bize teslim edin diyor. Bu teklifin yıllık maliyeti 750 milyar liradır diyor. Tamamen uydurma. 'Biz ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz dönemde böyle bir yükü halkın sırtına bindirebilir miyim' diye soruyor. Sor millete referandum yap sor millete.

Hak arayan vatandaşa 'türedi' diyor. Nasıl der? Bu insan ya. Sen 46 yaşında emekli oluyorusun bu da ben de emekli olayım diyor. Kendi vatandaşına türedi diyen tek kişi var o da Erdoğandır. Sen hem 46 yaşında emekli olacaksın, hem Cumhurbaşkanlığı hem emekli aylığı alacaksın, bu da yetmiyor 2019'da maaşına yüzde 26 zam yapacaksın. Hani ekonomik savaştaydık?”

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklamasıErdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan Kılıçdaroğlu şehit CHP Tunceli

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Önemli gelişme! Yeni havalimanı projesi iptal ediliyor!

Önemli gelişme! Yeni havalimanı projesi iptal ediliyor!

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

SGK'da yeni dönem başlıyor

SGK'da yeni dönem başlıyor

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

İlginizi Çekebilir

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Okuyucu Yorumları 23 yorum
peki neden senin şehrinde sürekli asker pusu kurmak veya devriye atmak zorunda kılıçdaroğlu bey, teröre verdiğiniz destekten dolayı olabilir mi!
@tuncaykaya60 açılımı yapan kim o zaman bir de böyle düşünelim biraz.ben şehit ablasıyım, açılım istemiyoruz dedik ama kulak asan bile olamadı, ondan sonra bu ülkede binlerce polis şehit edildi.bu kimin eseri kardeş.
onun oğlu ABD üniforması giydi, şimdi sıfırlamacılık yapıyor
Başkomutanlık sıfatında olan birinin çocuklarını BEDELLİ askerlik ve ÇÜRÜK alarak askerlik yapmaması ilginç
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması

Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

İYİ Parti ve CHP arasında sürpriz görüşme!

İYİ Parti ve CHP arasında sürpriz görüşme!

Meral Akşener'den sert sözler! 'Hodri meydan' dedi, çağrı yaptı

Meral Akşener'den sert sözler! 'Hodri meydan' dedi, çağrı yaptı

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan 'atkı' açıklaması

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan 'atkı' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.