Kılıçdaroğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili referandum çağrısı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

DONARAK ŞEHİT OLAN ASKERLER

Tunceli'de yani benim ilçemde iki askerimiz donarak şehit oldu. Şehidin babasıyla konuştuğumda 'hiç kimse aramadı' dedi. Mezarlıklar müdürü aramış. İçimde derin bir acı hissettim ve Dumlupınar'da yaptığım konuşmada "nasıl olur da bu olur?" diye sordum.

'BENİM OĞLUM ASKER ÜNİFORMASI GİYDİ! YA SENİN OĞLUN?'

"Sen ne anlarsın şehadetten" diyor sevgili Erdoğan bana şimdi. Ben çok iyi bilirim. Senin gitmediğin yerlere gittim ben. Eksi 40 derecede nöbet tutan askerlerimizle bir oldum ben, Afrin'e giden askerlemizin yanına gittim.

Bu ülkenin kahraman ordusunun üniformasını benim oğlum giydi. Ya senin oğlun ne yaptı? Ben ve benim partim şehitler arasında ayrım yapmaz. Ama sen yapıyorsun.

Bir uyku tulumu da veremediniz mi bu askerlere? Kalkmış 'Benim dedem de donrak şehit oldu' diyor. Yahu 21. yüzyıldayız. 2018'nin Ekim ayındayız. Ben buna isyan ediyorum. Şehitlerimizin hakkını ararken ben suçlu oluyorum bu benim ağrıma gidiyor. Hak hukuk konusunda sen zaten en diplerdesin.