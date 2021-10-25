Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Sen saraylarında takıl

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Erdoğan'dan "şahıs" diye bahseden Kılıçdaroğlu, "Bizim yolumuz civanmert yoludur, gönlünde 'kin ve kibir' olan gelmesin. Sen zaten gelme, saraylarında takıl" sözleriyle karşılık verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımı:



Şahıs, "İçinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz" demiş. Demiş bunu gerçekten:) Bizim yolumuz civanmert yoludur, gönlünde “kin ve kibir” olan gelmesin. Sen zaten gelme, saraylarında takıl!

Şahıs, "İçinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz" demiş. Demiş bunu gerçekten:) Bizim yolumuz civanmert yoludur, gönlünde “kin ve kibir” olan gelmesin. Sen zaten gelme, saraylarında takıl! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 25, 2021

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Kabine toplantısı sonrasında CHP'yi eleştiren Erdoğan, "Ülkemizin istisnasız her karış toprağını, milletimizin her ferdini kucaklayan eserlerimiz ve hizmetlerimizle evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras olarak gördüğümüz 2053 vizyonu için gereken temeli attık. Büyük ve güçlü Türkiye'nin silüetinin şekillenmeye başladığı şu dönemde ülkemizi 2023 kavşağında yeniden eski düzene, yani siyasi kaos, ekonomik yıkım, sosyal çatışma iklimine döndürmek isteyenler var. Kim bunlar? CHP. CHP deyince de çılgına dönüyorlar. Dışarıda ve içeride tek bir koro halinde yürütülen kampanyanın amacı bizden kurtulmak değil, bizim ülkemizin hanesine yazdırdığımız demokrasi ve kalkınma kazanımlarını yok etmektir, dertleri bu. Kardeşlerim bayraklar farklı, insanlar farklı, çehreler farklı, ifadeler farklı olabilir ama amaç aynıdır o da büyük ve güçlü Türkiye hedefinin önünü kesmektir. Ama onların bilmediği bir şey var, milletimizle birlikte diplomasinin de siyasetin de ekonominin de dilini çözeli çok oldu. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum başaramayacaksınız ya bu ülkenin bağımsızlığını bu ülkenin vakarını bu devletin büyüklüğünü kabul edeceksiniz ya da nefesiniz tükenene kadar içinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.



