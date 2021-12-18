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Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çağrısı: Sandık geldiği an döviz düşer

18.12.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyaset dünyasındaki erken seçim çağrıları devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ziyaretlerinin ardından konuşan Kılıçdaroğlu "84 milyona saygı duyuyorlarsa bir an önce seçim sandığını milletin önüne getirsinler. Sandık geldiği andan itibaren döviz de düşer. Bunu bilmelerini isterim" dedi.

Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi ziyaret etti. KAYSO önünde basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, seçim çağrısını yineleyerek, "Ekonomideki gelişmeleri hem Ticaret Odası hem de Sanayi Odası yetkilileri ile görüştük. Dün de TÜSİAD Genel Başkanı'nı aramıştım. Ekonomik gidiş pek parlak değil. Ciddi bir sorun var. Döviz kontrol edilemiyor. Dolar kontrol edilemiyor. Hükümet büyük bir kayıtsızlık içinde. Türkiye'nin yönetilmediğini ve savrulduğunu görüyoruz. Dün gelişen olaylar toplumdaki kaygıyı had safhaya çıkardı. Yapılması gereken, eğer ülkeyi yönetenler ülkeyi seviyorlarsa insanlara saygı duyuyorlarsa ticaret erbabına, sanayiciye saygı duyuyorlarsa çiftçiye, esnafa saygı duyuyorlarsa kısacası 84 milyona saygı duyuyorlarsa bir an önce seçim sandığını milletin önüne getirsinler. Emin olun, sandık geldiği andan itibaren döviz de düşer. Bunu bilmelerini isterim. Türkiye'nin daha büyük sıkıntılara girmeye zamanı da tahammülü de yoktur. Doğru değildir. İşsizliğin geldiği noktaya bakın. Dolayısıyla bu atmosfer Türkiye'yi daha kötüye götürür" dedi.

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"SANDIĞIN MİLLETİN ÖNÜNE GETİRİLMESİ LAZIM"

Kırılgan ekonomi istemediklerini vurgulayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Daha güçlü bir Türkiye istiyoruz. Daha güçlü bir Türkiye'nin yolu da milletin iradesine başvurmaktır. Milletten hiç kimse korkmasın. Millet bizim milletimiz. Onun sağduyusuna güvensin. Vatandaşımız oyunu kullanacaktır. Kendileri çok güzel şeyler yaptıklarına inanıyorlarsa, öyle söylüyorlar, o zaman neden korkuyorlar? Neden çekiniyorlar? Sandığı getirsinler, 5 yıl daha yetki alsınlar, ülkeyi yönetsinler. Eğer vatandaş güvenmiyorsa değiştirecektir. Daha güzel bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Daha huzurlu bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Bunun yapılması lazım ve önünün açılması lazım. Bunun yolu demokrasidir. Baskıyla terörle Türkiye'nin önünü kesmek, demokrasinin önünü kesmek doğru değildir. En büyük arzumuz budur. Bir an önce seçim. Sandığın, milletin önüne getirilmesi lazım" diye konuştu.

(DHA)

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döviz seçim Kemal Kılıçdaroğlu
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