Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' tartışmalarının seyrini değiştirecek sözler! Canlı yayında o tarih soruldu: 'Hiç kimsenin endişesi olmasın'

Seçimlere ilişkin en merak edilen konulardan biri olan 'Erken seçim olacak mı?' sorusu üzerinden yürütülen tartışmaların seyrini değiştirecek açıklama, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Elazığ ziyaretinde katıldığı bir canlı yayın programında geldi. 'Elazığ'a bakanlık vereceğim' sözleri Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısına damga vurmuştu. Toplantının ardından Kılıçdaroğlu, bir de 'erken seçim' tarihiyle ilgili soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

Pazartesi günkü toplantının ardından Kılıçdaroğlu, Kanal 23 ve Kanal Fırat ortak yayınında Arif Çakmak ile Zeki Akbıyık'ın sorularını yanıtlandırarak gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

"SEÇİM NE KADAR GEÇ OLURSA FATURA O KADAR AĞIR OLUR"

Kılıçdaroğlu'na seçimler için 14 Mayıs tarihininin konuşulduğu hatırlatılarak "Baskın seçim bekliyor musunuz" sorusu yöneltildi. Yarın seçim olacakmış gibi çalıştıklarını belirten Kılıçdaroğlu, sözlerine şunları ekledi:

"Alandayız, koşturuyorum, vaatlerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Her an seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Seçim ne kadar geç olursa toplumun ödeyeceği fatura o kadar ağır olacak. Bu kış inşallah çok zor geçmez."

"HİÇ KİMSENİN ENDİŞESİ OLMASIN"

CHP liderine ayrıca, MHP tarafından 'seçimin 1-2 ay öne alınabileceği' şeklinde açıklama yapıldığı, kulislerde 14 Mayıs tarihinin konuşulduğu hatırlatıldı ve "14 Mayıs tarihi gelirse CHP olarak onay verir misiniz" sorusu soruldu.

Kılıçdaroğlu'nun bu soruya yanıtı dikkat çekti. "Tabii, tabii" şeklinde karşılık veren Kılıçdaroğlu, "Hiç kimsenin endişesi olmasın" ifadelerini kullandı.

