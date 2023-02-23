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Kılıçdaroğlu’ndan Esad’a taziye mektubu: ‘Halklarımızın ortak acılarını paylaşıyoruz’

23.02.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinden etkilenen Suriye halkı için Esad’a taziye mektubu gönderdi. Kılıçdaroğlu mektubunda “Ülkemizin ve komşu Suriye halkının kayıplarını yüreğimizde hissettiğimizi bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’ndan Esad’a taziye mektubu: ‘Halklarımızın ortak acılarını paylaşıyoruz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Suriye'de hayatını kaybedenler için Beşşar Esed'e taziye mektubu gönderdi.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Esed'e gönderdiği mektubunda, 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremin Türkiye'yi olduğu gibi Suriye'yi de etkilediği ve büyük acıya boğduğu belirtildi.

Yaklaşık 15 gündür bölgeyi ziyaret ederek, halka derman olmaya gayret ettiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, mektubunda, "Ülkemizin ve komşu Suriye halkının kayıplarını yüreğimizde hissettiğimizi bilmenizi isterim." değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu, mektubunda ayrıca "Bu afetin ve yaşadığımız acının bir kez daha gösterdiği gibi kederlerimizde de ortak ve komşuyuz. Halklarımızın ortak acılarını paylaşıyoruz. Bu vesileyle size ve halkınıza başsağlığı diliyor, ileride kederlerimizi değil ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum." ifadelerine yer verdi.

AA

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suriye Kemal Kılıçdaroğlu haberler esad

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