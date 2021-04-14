Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' tepkisi: Hodri meydan

CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 8'i CHP'li, 2'si HDP'li olmak üzere 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezleke Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu.

Kılıçdaroğlu, "Fezleke göndermiş, dokunmazlığımı kaldıracakmış... Hodri meydan!" notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı videoda fezlekeye tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ülke lebalep hasta. Hastanelerde yer yok. 128 milyar doların nereye gittiği belli değil. Gece yarısı muhalefet partisinin ofislerini basıyorlar, vinçlerle... Gündemi değiştirmek gerek. Algıcıların algıları tutmadı. Şimdi ne yapıyorlar fezleke düzenliyorlar. 'Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığını kaldıracağız' diye. Önemli olan Kılıçdaroğlu değil, önemli olan ülke. Kılıçdaroğlu fanidir. Ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin, yiğide savaş bayramdır. Hodri meydan"

Fezleke göndermiş, dokunmazlığımı kaldıracakmış... Hodri meydan! pic.twitter.com/idGryWb9il — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 14, 2021



