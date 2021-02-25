HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama: O faizlerin tamamını sileceğim

Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama: O faizlerin tamamını sileceğim

25.02.2021 12:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama: O faizlerin tamamını sileceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çiftçilerin çok zor şartlarda üretim yaptığını dile getirerek, "Bankalara borçlusunuz, Tarım Kredi'ye borçlusunuz. Üstüne faizi bindirdiler, bedel ödeyeceksiniz. Nasıl ödeyeceksiniz? Sözüm var, o faizlerin tamamını sileceğim, sadece anaparayı ödeyeceksiniz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aksaray programı kapsamında ilk olarak Yeşiltepe beldesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Tahsin Çelik ile makamında bir süre görüşen Kılıçdaroğlu, daha sonra belde meydanında çiftçilerle bir araya geldi.

'HER ALANDA ÜRETEN ÇİFTÇİLERE DESTEK OLMAK ZORUNDAYIZ'

Kılıçdaroğlu, çiftçinin 20 kat fakirleştiğini dile getirerek, "Araban olmayabilir ama günde 3 öğün yemek yemek zorundasın. Bizi besleyecek olan kim? Çiftçiler. Her alanda üreten çiftçilere destek olmak zorundayız. Eğer bir ülke buğdayını, arpasını, mercimeğini, nohudunu, baklasını, canlı hayvanını, etini dışarıdan ithal ediyorsa o ülke iflah olmaz." diye konuştu.

Çiftçinin çalışmak, üretmek, ürettiğinin karşılığını almak, huzur içinde yaşamak istediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu imkanın sağlanmadığını, bundan sonra da sağlanmayacağını öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, çiftçinin önce Allah'a sonra kendisine, en sonda da CHP'ye güvenmesi gerektiğini ifade ederek, CHP'nin bunların tamamını sağlayacağını belirtti.

'O FAİZLERİN TAMAMINI SİLECEĞİM'

2006'da çıkan kanun gereği çiftçiye her yıl milli gelirin en az yüzde 1'i oranında destek verilmesi gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Sizin devletten 210 milyar lira alacağınız var. Eski parayla 210 katrilyon lira. Bankalara borçlusunuz, Tarım Krediye borçlusunuz. Üstüne faizi bindirdiler, bedel ödeyeceksiniz. Nasıl ödeyeceksiniz? Sözüm var, o faizlerin tamamını sileceğim, sadece anaparayı ödeyeceksiniz. Ne yaparlarsa yapsınlar inandığım yoldan bizi döndüremeyecekler. Halk için çalışacağım, millet için çalışacağım, alın teri döken için çalışacağım, emek harcayan için çalışacağım, çoluk çocuğunun rızkını emeğiyle kazanan insanın hakkı için çalışacağım, adalet için çalışacağım."

Kılıçdaroğlu, hükümetin çalışana 2 bin 890 lira asgari ücret verdiğini ancak Yeşiltepe Belediyesinde asgari ücretin 3 bin 500 lira olduğunu aktardı.

'HER TARAFI KAPATTIN, PEKİ BU İNSAN NASIL GEÇİNECEK?'

En çok mağdur edilenlerden birinin de esnaf olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Dükkanı kapattın, kahveyi kapattın, pastaneyi kapattın, her tarafı kapattın. Peki bu insan nasıl geçinecek? Bu sosyal devlet nerede? Kim esnafın, çiftçinin, üretenin hakkını savunacak. Ben sadece bir şey istiyorum, bu memlekete huzur gelsin. 10 milyonun üzerinde işsizimiz var. Eğer patates üreticisi ektiği patatesi satamıyorsa, eğer buğday üreticisi ürettiği ektiği buğdayın karşılığını alamıyorsa nasıl geçinecek bu insanlar? Görev kime düşüyor? Bana düşen görevi ben elimden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Size de görev düşüyor. Oturup hepimizin düşünmesi lazım. 19 yıldır memleketi yönetenler nasıl bu hale getirdiler Türkiye'yi?"

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı? Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı?
Şentop'tan fezlekelerle ilgili flaş açıklama!Şentop'tan fezlekelerle ilgili flaş açıklama!
Instagram müşteri hizmetleri ile nasıl iletişime geçilir? Telefon numarası var mı?Instagram müşteri hizmetleri ile nasıl iletişime geçilir? Telefon numarası var mı?
Anahtar Kelimeler:
Aksaray Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştı

Ankara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştı

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Survivor'da büyük kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Survivor'da büyük kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Mahalle bekçilerine silahlı saldırı! Bölge ablukaya alındı

Mahalle bekçilerine silahlı saldırı! Bölge ablukaya alındı

Bir gecede yapmadıkları şey kalmadı

Bir gecede yapmadıkları şey kalmadı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

Son Dakika: Berat Albayrak geri mi dönüyor? Flaş kabine değişikliği iddiası: 5 bakan değişecek

Berat Albayrak'la ilgili flaş iddia! '5 bakan değişebilir'

Son Dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan fezlekelerle ilgili açıklama

Şentop'tan fezlekelerle ilgili flaş açıklama!

Başkan Tunç Soyer meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı

Tunç Soyer meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı

Meclis'te tansiyon yükseldi: 'Kılıçdaroğlu kadar başınıza taş düşsün'

Meclis'te tansiyon yükseldi

Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması

Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması

Osman Nuri Kabaktepe: 2023'e kimse şimdiden heveslenmesin, gerek yok, seçim bizim İstanbul da bizim

AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan ilk açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.