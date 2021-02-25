Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama: O faizlerin tamamını sileceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aksaray programı kapsamında ilk olarak Yeşiltepe beldesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Tahsin Çelik ile makamında bir süre görüşen Kılıçdaroğlu, daha sonra belde meydanında çiftçilerle bir araya geldi.

'HER ALANDA ÜRETEN ÇİFTÇİLERE DESTEK OLMAK ZORUNDAYIZ'

Kılıçdaroğlu, çiftçinin 20 kat fakirleştiğini dile getirerek, "Araban olmayabilir ama günde 3 öğün yemek yemek zorundasın. Bizi besleyecek olan kim? Çiftçiler. Her alanda üreten çiftçilere destek olmak zorundayız. Eğer bir ülke buğdayını, arpasını, mercimeğini, nohudunu, baklasını, canlı hayvanını, etini dışarıdan ithal ediyorsa o ülke iflah olmaz." diye konuştu.

Çiftçinin çalışmak, üretmek, ürettiğinin karşılığını almak, huzur içinde yaşamak istediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu imkanın sağlanmadığını, bundan sonra da sağlanmayacağını öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, çiftçinin önce Allah'a sonra kendisine, en sonda da CHP'ye güvenmesi gerektiğini ifade ederek, CHP'nin bunların tamamını sağlayacağını belirtti.

'O FAİZLERİN TAMAMINI SİLECEĞİM'

2006'da çıkan kanun gereği çiftçiye her yıl milli gelirin en az yüzde 1'i oranında destek verilmesi gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: