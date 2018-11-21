Kılıçdaroğlu'ndan flaş Demirtaş yorumu: AİHM kararına uymamız lazım

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dosyası hakkındaki başvuruyu karara bağladı. AİHM, Selahattin Demirtaş'ın "siyasi nedenlerle" tutuklandığına hükmetti. Derhal tahliye edilmesini talep etti.

AİHM, Demirtaş'ın gözaltı ve tutuklanma koşulları hakkında geçen yıl açılan davayı bu sabah karara bağladı. Demirtaş'ın "makul şüphe" üzerine gözaltına alındığını kabul eden AİHM, buna karşılık yerel mahkemelerce tutukluluk süresinin uzatılmasının meşru ve yeterli gerekçelere dayandırılmadığı sonucuna vardı.

Demirtaş'ın bu nedenle TBMM'deki faaliyetlere katılamadığını belirtti. AİHM, Demirtaş'ın anayasa referandumu ve cumhurbaşkanı seçimi kampanyaları döneminde tutuklu kalmasını "Özgür siyasi tartışma ortamı ve çoğulculuğu boğmak" olarak tanımladı.

Demirtaş'ın tutukluluğunun arka planında hukuki değil siyasi gerekçelerin yattığına hükmetti.

Bu tespitten yola çıkan AİHM, "Demirtaş tutuklu kaldığı sürece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin sürekli ihlal ediliyor olacağını" belirtti. Demirtaş'ın "en kısa sürede" tahliye edilmesini istedi. Karar gereği Ankara Demirtaş'a 10 bin euro manevi tazminat, 15 bin euro da mahkeme masrafı ödeyecek.