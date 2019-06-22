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Kılıçdaroğlu'ndan flaş İstanbul seçimleri açıklaması: Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı

SEÇİM HABERLERİ  | 22.06.2019 11:58 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV’de “Serhan Asker’le Siyaset Kültürü Özel” programında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, yarın gerçekleşecek İstanbul seçimi için “İstanbullu, hakkı elinden alınan bir kişiye hakkını teslim edecek. Bozulan adalet terazisini yeniden düzeltmiş olacak” dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, kesinleşmiş seçmen listelerinin hâlâ kendilerine ulaştırılmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'ndan flaş İstanbul seçimleri açıklaması: Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

Bizim çözüm ürettiğimizi, sorunlarla başa çıktığımızı görüyorlar. Apartman görevlileriyle de toplantı yaptık. Onların da güneş görmeye hakkı var, insanca yaşama hakları var. Sigorta hakları var, örgütlenme hakları var.

'DEVLETİN DİNİ ADALETTİR'

Kurumların dini olmaz, adaleti olur. Devletin dini adalettir. İnsandaki adaleti biz vicdan olarak görürüz. İnsanların inançları, dinleri vardır. Biz Allah’la kul arasındaki bağa girmeyiz. Bunu sadece Allah bilir. Kimsenin bunu sorgulama yetkisi de yoktur. Dinimiz de böyle emreder.

İmam hatipleri, ilahiyat fakültelerini kuran CHP.

'BÜTÜN DÜNYA EKREM BEY'İ TANIYOR'

Şu anda bütün dünya Ekrem Bey’i tanıyor. Ekrem İmamoğlu’nu İstanbullular seçti. 18 gün belediye başkanlığı yaptı. Siyasetin baskısıyla 7 yargıç mazbatayı alacağız diyerek aldılar. Haklı olan birinden haksızca mazbatası alındı. Ben bu halkın ferasetine güveniyorum.

Ekrem Bey İstanbullular arasında hiçbir ayrım yapmadı, ötekileştirmedi. Beylikdüzü’nü muhtarlarla beraber yönetti. Aynı şeyleri İstanbul için de yapacak.

VIP KİRİZ!

(VIP olayı) Ekrem Bey orada haksızlığa uğradı. Trabzon ve Ordu’da Ekrem Bey’e gösterilen sempatiyi gölgelemek için böyle bir kumpas kuruldu. Bunlar seçimi etkilemez. VIP’ler zaten yol geçen hanı. Ben Bakan’la seyahat etmediğim zamanlarda hiç VIP kullanmadım. En baştan söyleselerdi VIP’yi kullanmayın diye. Milletvekillerinin hakkı var Ekrem Bey de geçiyor. Annesinin çantası x-ray’den geçiyor vesaire… En baştan söylesenize.

İstanbullu hakkı elinden alınan bir kişiye hakkını teslim edecek. Bozulan adalet terazisini yeniden düzeltmiş olacak.

YILDIRIM-İMAMOĞLU ORTAK YAYINI

(Yıldırım-İmamoğlu yayını) Tartışmanın ertesi günü havuz gazetelerinin yarısı ‘Yıldırım çarptı’ diye manşetler attı. Vatandaş da seyretti, bir aklı var yani. Daha sonra ‘niye gizli görüşme yaptın?’ Çocuk gibiler, mızıkçılık yaparak bir şey olur zannediyorlar.

'SEÇMEN LİSTELERİ HALA ELİMİZE ULAŞMADI'

Sandık güvenliği konusunda önce üyelerden başladık, memur olmayanları koymuşlardı, itiraz ettik. Onları değiştirdiler. Seçmen listeleri dün geldi, bazı eksiklikler vardı. Hemen uyarılar yapıldı. Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı. Bugün gelmesi lazım.

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