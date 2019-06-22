Kılıçdaroğlu'ndan flaş İstanbul seçimleri açıklaması: Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

Bizim çözüm ürettiğimizi, sorunlarla başa çıktığımızı görüyorlar. Apartman görevlileriyle de toplantı yaptık. Onların da güneş görmeye hakkı var, insanca yaşama hakları var. Sigorta hakları var, örgütlenme hakları var.

'DEVLETİN DİNİ ADALETTİR'

Kurumların dini olmaz, adaleti olur. Devletin dini adalettir. İnsandaki adaleti biz vicdan olarak görürüz. İnsanların inançları, dinleri vardır. Biz Allah’la kul arasındaki bağa girmeyiz. Bunu sadece Allah bilir. Kimsenin bunu sorgulama yetkisi de yoktur. Dinimiz de böyle emreder.

İmam hatipleri, ilahiyat fakültelerini kuran CHP.

'BÜTÜN DÜNYA EKREM BEY'İ TANIYOR'

Şu anda bütün dünya Ekrem Bey’i tanıyor. Ekrem İmamoğlu’nu İstanbullular seçti. 18 gün belediye başkanlığı yaptı. Siyasetin baskısıyla 7 yargıç mazbatayı alacağız diyerek aldılar. Haklı olan birinden haksızca mazbatası alındı. Ben bu halkın ferasetine güveniyorum.

Ekrem Bey İstanbullular arasında hiçbir ayrım yapmadı, ötekileştirmedi. Beylikdüzü’nü muhtarlarla beraber yönetti. Aynı şeyleri İstanbul için de yapacak.