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Kılıçdaroğlu'ndan Giresun'da dikkat çeken sözler: Bize bir adres olacaksa, orası Çankaya'dır

06.09.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun Gazi Caddesi’nde vatandaşlara seslendi. İktidara eleştiriler yönelten CHP lideri Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Saraylarda oturmak gibi bir hedefinin, niyetinin olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bize eğer bir adres olacaksa, adresin yeri bellidir, o da Çankaya'dır" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan Giresun'da dikkat çeken sözler: Bize bir adres olacaksa, orası Çankaya'dır

Giresun'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Caddesi’nde vatandaşlara seslendi. Türkiye'deki yoksulluğa vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Hiç endişe etmeyin bu kardeşiniz bütün haksızlıkları bitirecek. Çünkü benim saraylarda yaşamak gibi bir hedefim yok. Bize eğer bir adres olacaksa, adresin yeri bellidir, o da Çankaya'dır" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle:

"İSTİYORUM Kİ ALIN TERİNE DEĞER VERİLSİN"

İstiyorum ki anneler babalar çocuklarını üniversiteye huzur içinde gönderebilsinler. Yurt sorununun olmadığı bir Türkiye istesinler. Her evde huzurun, bereketin olmasını istiyorum. Bütün kötülüklerden bu ülkenin arınması gerektiğine inanıyorum. Ve bunun için mücadele ediyorum. Benim mücadelem hak mücadelesidir, adalet mücadelesidir, insan hakları mücadelesidir. Benim mücadelem emeklinin, zabıtanın, işçinin, memurun, öğretmenin mücadelesidir.

İstiyorum ki avantadan kazananlar değil alınteri ile kazananlar toplumun önünde olsun. Alın terine değer verilsin.

"KİM TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKINI YEMİŞSE HESABINI SORACAĞIM"

Şunu Giresunlu hiçbir kardeşimin unutmamasını istiyorum. Bay Kemal'in hedefi, Bay Kemal'in isteği, Bay Kemal'in bütün amacı esnafın, işçinin, emeklinin, memurun, öğretmenin, taksi şoförünün, otobüs şoförünün, herkesin, alın teri dökenlerin kazanmasıdır. Bay Kemal'in hedefi odur. Bay Kemal'in hedefi beşli çetelerden hesap sormaktır.

"BAY KEMAL SEYREDECEK! YEMEZLER"

Beşli çeteler kazanacak, beşli çeteler bu milleti soyacak, Bay Kemal seyredecek. Yemezler. Son kuruşuna kadar alacağım. Kim tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemişse onun hesabını soracağım. Kimse kusura bakmasın.

Bakın bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. Gizli kapaklı iş yok bizde. Bizde her şey açık, her şey milletin önünde olacak. Milletten gizli hiçbir şey olmayacak. "Yol yaptın", "Köprü yaptın", "Kaça yaptın" belli değil... Çetelere para, belli değil. Bunların tamamını alacağız. Bu esnaf kazanacak kardeşim, pastacı kazanacak kardeşim, fındık üreticisi kazanacak kardeşim.

"BİZE BİR ADRES OLACAKSA O DA ÇANKAYA'DIR"

Hiç endişe etmeyin kardeşim. Benim milliyetçilik anlayışımda önce milletim kazanacak. Bu ülkenin fındık üreticisi kazanacak.

FHFGH

Onlar haksızlığı önleyemezler, çünkü haksızlık yapıyorlar. Hiç endişe etmeyin bu kardeşiniz bütün haksızlıkları bitirecek. Çünkü benim saraylarda yaşamak gibi bir hedefim yok. Bize eğer bir adres olacaksa, adresin yeri bellidir, o da Çankaya'dır.

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Fakirin fukaranın olduğu bir ülkede saraylar olmaz. Önce fakirliği, fukaralığı bitireceksin. Bunu bitirmiyorsan sen niye siyaset yapıyorsun? Hangi gerekçe ile siyaset yapıyorsun? Siyasete atılan adam zenginleşiyorsa bilin ki sizin hakkınızı yiyordur. Bilin ki alın terini çalıyor. Siyasete giren adam zenginleşemez, köşeyi dönemez.

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Giresun Kemal Kılıçdaroğlu

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