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  4. Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.01.2020 13:57 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında açıklamalar

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

Gazilerimiz burada. Anayasa diyor ki, vatandaşın mutluluğunu, huzurunu sağlayacaksın. Kalıyorsun, gazinin elindeki verdiğin aylığı geri istiyorsun, 'yanlışlık yaptık' diye. Zaten kaç lira veriyorsun? Adamına göre adalet kavramı değişmez. Adalet evrensel bir kavramdır. Gaziler de adalet istiyor.

Üniversite öğrencisine kahvaltı, öğle yemeği veriyorsunuz, sonra 'zam yapacağım' diyorsunuz. Tasarrufu öğrencinin yemeğinde mi yapacaksınız. Sen fakirden fukaradan alacağım diyorsun.

Sosyete damat vardı ya Berat. 26 Şubat 2019'da 'Burası Türkiye, burada iş var' kampanyası başlatıyorlar. Bu yıl 2.5 milyon yeni istihdam hayata geçecek diyorlar. 'Türkiye ekonomide yeni bir hikaye yazmaya başlayacak' diyor damat bey.

Sonuç ne? Geldik yılın sonuna işsizliğin yuvaları yıktığını bilmiyorlar. Boşanmaları artırdığını bilmiyorlar. Elektrik, doğal gaz parasını ödeyemiyorlar. Nasıl bir sosyal felaket olduğunun farkında bile değiller.

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