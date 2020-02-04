Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında açıklamalar

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

Sivrice Belediyesi'ne gittim, belediye başkanımız ile konuştuk. Hastanede yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi tek tek ilettik. Emin olun, dert dinliyorsunuz ama ölümden dönmüş, enkazdan çıkmış kişinin hastanede bana anlattığı dert 'çocuğum işsiz'. Siz bir siyasi partinin genel başkanı olarak üzülmez misiniz bu tabloya? Bu vicdani bir deprem. Sıradan bir olay değil.

DEPREM VERGİLERİ TARTIŞMASI



Bölge ile ilgili muhtarlarla konuştuk. Yaşanan bir dram var ama deriz ya, Allah kimseyi bir felaket ile karşı karşıya getirmesin. Bölgedeyken ciddi eleştiriler de aldık. Deprem vergileri toplandı, nereye harcandı, vatandaş bunu soruyor dedim, en ağır eleştirileri aldım. En haklı soru bu.

"AFAD'A TEŞEKKÜR ETMEK İSTERİM"



AFAD'a özellikle teşekkür etmek isterim. Her gittiğimiz yerde Kızılay'ın değil, AFAD'ın çadırları vardı. Kendilerine teşekkür ettim. Deprem ile mücadelenin iki ayağı vardır. Birincisi tedbir almaktır. Burası deprem bölgesi, bilim insanları söylüyor. Burası deprem bölgesi ise deprem olduğunda insanlar ölmesin diye tedbir alacaksın, binayı depreme dayanıklı yapacaksın. Deprem oldu, binalar yıkıldı. Yıkılabilir. Onun adı kriz yönetimidir. Önlem almadığınız için insanlar ölüyor.