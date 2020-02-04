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Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2020 13:51 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında açıklamalar

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

Sivrice Belediyesi'ne gittim, belediye başkanımız ile konuştuk. Hastanede yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi tek tek ilettik. Emin olun, dert dinliyorsunuz ama ölümden dönmüş, enkazdan çıkmış kişinin hastanede bana anlattığı dert 'çocuğum işsiz'. Siz bir siyasi partinin genel başkanı olarak üzülmez misiniz bu tabloya? Bu vicdani bir deprem. Sıradan bir olay değil.

DEPREM VERGİLERİ TARTIŞMASI

Bölge ile ilgili muhtarlarla konuştuk. Yaşanan bir dram var ama deriz ya, Allah kimseyi bir felaket ile karşı karşıya getirmesin. Bölgedeyken ciddi eleştiriler de aldık. Deprem vergileri toplandı, nereye harcandı, vatandaş bunu soruyor dedim, en ağır eleştirileri aldım. En haklı soru bu.

"AFAD'A TEŞEKKÜR ETMEK İSTERİM"

AFAD'a özellikle teşekkür etmek isterim. Her gittiğimiz yerde Kızılay'ın değil, AFAD'ın çadırları vardı. Kendilerine teşekkür ettim. Deprem ile mücadelenin iki ayağı vardır. Birincisi tedbir almaktır. Burası deprem bölgesi, bilim insanları söylüyor. Burası deprem bölgesi ise deprem olduğunda insanlar ölmesin diye tedbir alacaksın, binayı depreme dayanıklı yapacaksın. Deprem oldu, binalar yıkıldı. Yıkılabilir. Onun adı kriz yönetimidir. Önlem almadığınız için insanlar ölüyor.

'Vergileri ne yaptın?' diyorum, 'Açıkmaya gerek yok, bay Kemal'e mi anlatacağım?' diyor. Hayır vatandaş soruyor bunları. Evler yaptın doğru, ama 100 metrekarelik evi depremzedeye 75 bin liraya sattın ya. Vergi aldın, depreme dayanıklı konutlar yapacağım dedin, insanalar öldü, o konutları yapmadın. Kalkıp bana cevap veriyorsun.

Gezdiğimiz yerlerde ortak bir talep vardı. Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi. Bunu teklif ederiz dedik. Malatya da dahil olmak üzere. Kılıçdaroğlu siyaset yapıyor dediler. Vatandaşın talebini söylemeyeyim mi ben? Biz iktidardan cevap beklerken MHP'den cevap geldi. Olumlu el kaldırmayız dediler. Bizim derdimiz, vatandaşın sorununu nasıl çözeceğiz? Getireceğiz parlamentoya bakalım kim neyi söyleyecek göreceğiz.

KIZILAY'A YAPILAN BAĞIŞ

Afetin yaşandığı durumlarda önemli bir kurumumuz daha var. Kızılay. 152 yıllık bir kurum. Köklü bir kurumdan söz ediyoruz. Osmanlı ve Türkiye'nin birlikte kurdukları bir kurum. Deprem bölgesine gittik, 2 gün oradaydım. Bir tek Kızılay çadırı dahi görmedim. Kızılay, tarihi kökleri olan bir kurum. İnsani bir kurum. Fakirin fukaranın derdine çözüm üreten bir kurum. Bugüne kadar olabildiğince Kızılay, sıcak siyasetin dışında kaldı. Bugün sıcak siyasetin göbeğinde. 152 yıllık kurum bu hale mi düşmeliydi? Yazıktır, günahtır. Ne hale getirdiler. Kızılay gönüllü hizmet kuruluşudur. Astronomik aylık alıyorlarsa iş gönüllülükten çıkıyor. Lüks arabalar. Bütün bunların hepsi var. Kızılay'ın bir paravan kuruluş olarak kullanılması var. Ensar Vakfı'na yapılan bağış. 8 milyon doları ben vereceğim diyor BAŞKENTGAZ. Bunun 7 küsür milyon dolarını TÜRKEN'e vereceksin diyor. Kızılay neden bir başka yere bağış yapıyor. Yurt yapacaksa kendisi yapar. Manhattın, ABD'nin en pahalı yer. Metrekaresi, 5,7,10 bin dolar. Oraya gidip öğrenciler kalacakmış. Öğrenciler mi kalacak, yoksa saray yandaşları kendi geleceklerini orada garanti altına mı alacaklar? Bizim ABD'deki temsilcimiz bu konuyu araştırıyor. Gerçekten böyle bir para geldi mi diye. Şimdilik görünmüyor. Kızılay denilen bir kuruluş nasıl paravan olur. Vergi kaçırmaya paravan.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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