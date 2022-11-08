Kılıçdaroğlu'ndan gündem olacak İmamoğlu sözleri: Büyük lokmadır boğazınızda kalır, kimseye yedirmeyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomideki gelişmeler üzerinden eleştiriler yönelten ve Merkez Bankasının kasasında para kalmadığını öne süren CHP lideri, uyuşturucu konusundaki iddialarını da yineledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklamasını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bu itirafı için teşekkür ederim" şeklinde konuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle siyasi yasak talebiyle yargılandığı dava öncesi net mesajlar veren CHP lideri, "Ekrem İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz" dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun öne çıkan açıklamaları...

"78 MİLYAR LİRAYI ALDILAR"

Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi vardır. Kara gün akçesidir. Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamak için gerektiğinde en son başvurulacak kaynaktır. Bugüne kadar hiçbir iktidar el sürmedi ve her iktidar Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesini gözü gibi korumayı bildi. Bu gözü doymamışlar bir kanun çıkardılar. İhtiyat akçesinin tamamını 78 milyar lirayı aldılar. 2019 yerel seçimlerinden hemen önce aldılar. Çünkü seçimi finanse etmeleri gerekiyordu. Malı götürdüler, hazineye koyamadılar. 78 milyar liraya el koydular ama millet bunlara öyle bir tokat attı ki bugün hala Ankara, İstanbul, Mersin, Adana diyorlar. O nedenle ben bu milletin ferasetine, vicdanına, ahlakına güveniyorum.

"KASADA 1 CENT BİLE YOK"

Merkez Bankası'nın akçelerine el koydukları için kasada 1 cent bile yok şu anda. Ne yaptılar? Devletin çürütmenin üçüncü aşamasına geçtiler. Swap yeni borç para. Dilenerek para bulma Bu sabah gelmeden baktım. Merkez Bankası’nın kasası 58 buçuk milyar açık veriyor. Merkez Bankası’nı her geçen gün biraz daha borca batıyorlar. Swap şu; Benim cebimde para yok gidiyorum birisinden borç alıyorum. Bu para benim değil ki başkasının zamanı gelince ödeyeceğim zaten. Swap aynı uygulama. Gittiler yalvardılar, borç verin diye. Bu bizim gördüğümüz üçüncü aşama. Bunun üzerinden millete caka satıyorlar.

"9 KERE SÜRESİ UZATILDI"

Varlık barışlar var bir de. Tam 9 kez süresi uzatıldı. Varlık Barışları ne demek? Kim olursan ol haram para kumar parası sahtekar ol nereden kazanırsan kazan kaynağını sormayacağım diyor. Bu kirli para uyuşturucu parası nereden gelirse gelsin başımın üstüne dediler. Tam bir değil iki değil, dokuz kez bunu söylediler.

UYUŞTURUCU İDDİALARINI YİNELEDİ

Uyuşturucu baronunun parasını Türkiye’de aklarsan uyuşturucu baronu da der ki 'Ben de Türkiye’ye gideyim.' İyi para ülkeden çekildi mi? Kara para gelince iyi para Türkiye’den çekildi. Gerçek yatırımcı Türkiye’den kaçtı.

Kirli para gelirse ne olur? Bunun yanıtı kürsüde değil. Bunun yanıtı maalesef sokaklarımızda. Biri çıkmış diyor ki 'Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz.' Türkiye’den bahsediyor. Ben bunu söylediğimde gündeme getirdiğimde kıyamet kopmuştu. Ama bilsinler Mısır’daki sağır sultan da bilsin Bay Kemal 85 milyonun hakkını hukukunu koruyacaktır.

Bu itirafı için kendisine teşekkür ediyorum. ‘Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz’ diyor. Pardon, burası Kolombiya mı? Orada bile böyle değil ya ne demek ya? Haftada 5 bin kişi ayda 20 bin eder, yılda 52 hafta var. 260 bin eder bir de yakalanmayanları koyarsan bir milyon eder bir milyon. Kendileri itiraf ediyorlar ama bana kızıyorlar.

Niçin doğruyu söyleyeni 9 köyden kovarlar diyorlar hiç kimse endişe etmesin Bay Kemal halkın çıkarlarını koruyacaktır. Şimdi soruyorum. Bu uyuşturucu baronlarının onların maşalarının ne işi var ülkemizde? Sokaklarımız bu kadar mı güvensiz gençlerimiz bu kadar mı tehlike altında. Hani sayıp sövüyordunuz biz konuşunca ama sesiniz kesiliyor. İtiraf ediyorsunuz.

İMAMOĞLU'NA YÖNELİK SİYASİ YASAK TALEP EDİLEN DAVA

Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınızda kalır. Ekrem İmamoğlu’nu kimseye yedirmeyiz.

