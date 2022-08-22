Kılıçdaroğlu'ndan gündem olacak sözler! 'Erdoğan aba altından sopa göstermiştir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısında öğretmenlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Boykot çağrılarını milli iradenin tecelligahı olan Meclisimize saygısızlık olarak görüyoruz" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki göstererek "Erdoğan, rencide edici sınavı kabul etmeyen öğretmenlere aba altından sopa göstermiştir" dedi.

"MECLİSİMİZE SAYGISIZLIK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı sonrasında alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Öğretmenlerle ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Uzman ve başöğretmenlik kadrolarına 614 bin 446 başvuru oldu. Büyük bölümü gerekli eğitimleri tamamladılar. Yüksek lisans, doktora yapmış olan 80 bin öğretmenimiz zaten muaftır. Boykot çağrılarını milli iradenin tecelligahı olan Meclisimize saygısızlık olarak görüyoruz." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT SÖZLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu şunları ifade etti:

"ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERMİŞTİR"

"Erdoğan, rencide edici sınavı kabul etmeyen öğretmenlere aba altından sopa göstermiştir. Sevgili Öğretmenler, bu ülkenin gözbebeği sizlersiniz. Korkarsanız, ezilirsiniz. Bu muameleye eyvallah ederseniz, ezilirsiniz. Son çağrım, bu sınava girmeyin!

"600 BİN KİŞİSİNİZ, SİZİN ÖNÜNÜZDE KİM DURABİLİR"

Haklarınızı almak mı istiyorsunuz, insanca yaşamak mı istiyorsunuz, mücadele etmeyi bileceksiniz. “Hadi ordan demeyi” bileceksiniz. Bakın o zaman o tehditlerden nasıl dönüyorlar. 600 bin kişisiniz, sizin önünüzde kim durabilir!

"BAZI SENDİKALAR BU REZALETİN ŞAKŞAKÇISIDIR"

İlk atacağınız adım sendikalarınıza yönelik olsun. Bazı sendikalar bu rezaletin şakşakçısıdır. Oysa tüm güç sizin elinizdedir. En önce onları hizaya getirin."

Erdoğan, rencide edici sınavı kabul etmeyen öğretmenlere aba altından sopa göstermiştir. Sevgili Öğretmenler, bu ülkenin gözbebeği sizlersiniz. Korkarsanız, ezilirsiniz. Bu muameleye eyvallah ederseniz, ezilirsiniz. Son çağrım, bu sınava girmeyin! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 22, 2022



