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Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak çıkış! "Erdoğan talimat aldı, 'Emredersin' diyor"

01.09.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacılar ve Suriye'deki durumla ilgili ses getirecek açıklamalar geldi. Türkiye'deki Afganistanlılara değinen Kılıçdaroğlu, mülteci değil, kaçak göçmen olduklarını savunarak "Bin kilometrelik İran toprağını aşarak Türkiye’ye geliyorlar" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ayrıca Suriye'yle ilişkilere değinirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çarpıcı bir çıkışta bulunarak Erdoğan'ın talimat aldığını ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak çıkış! "Erdoğan talimat aldı, 'Emredersin' diyor"

Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak 'Erdoğan' sözleri! Samsun'un Bafra ilçesinde konuşan CHP lideri, bir vatandaşın sığınmacılarla ilgili sorusuna yanıt verirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den talimat aldığını öne sürerken " Putin talimat verdi, ‘Emredersin’ diyor, şimdi 'Barışacağım' diyor. Niye Putin? Senin iraden özgür düşüncen yok mu?" diye konuştu.

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YENİ ÜYELERE TEBRİK ETTİ

Kılıçdaroğlu, Bafra'da Kültür Merkezi’nde düzenlenen grup toplantısında partililerle bir araya geldi. Toplantıya çevredeki il ve ilçelerden teşkilat üyeleri katıldı. Burada parti üyesi kadınlara broş takarak tebrik etti, hediyeleri kabul etti. Ardından Bafra Beşyol’daki CHP İl Başkanlığı önünde esnafla buluşan Kılıçdaroğlu kürsüye çıkarak konuşma gerçekleştirdi.

"SENİN İRADEN, ÖZGÜR DÜŞÜNCEN YOK MU?"

Konuşma yaptığı sırada mültecilerle ilgili soru soran bir vatandaşa Kılıçdaroğlu şöyle yanıt verdi:

“Hiç meraklanma, iki yıl içinde. Ben söyledim, ‘Suriye’yle barışın’ dedim, ‘kavga etmeyin’ dedim, ‘yanlış yapıyorsunuz’ dedim. ‘Türkiye’de uluslararası Suriye konferansı düzenleyin’ dedim, yapmadı. Putin talimat verdi, ‘Emredersin’ diyor, şimdi 'Barışacağım' diyor. Niye Putin? Senin iraden özgür düşüncen yok mu? Sen demelisin ki ‘Ben kendi ülkemin, kendi milletimin çıkarını koruyacağım.’ Gidecektin, Emevi Camisi'nde 24 saat namaz kılacaktın, daha sen oraya gitmeden 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi, yazık günahtır. Onlara da yazık günah.”

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“MÜLTECİ DEĞİL, KAÇAK GÖÇMENLER”

Afganistan’dan gelenlerin mülteci değil, kaçak göçmen olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Afganlılar mülteci değil, onlar kaçak göçmenlerdir. Afganlar bin kilometrelik İran toprağını aşarak Türkiye’ye geliyorlar. Afganlıları yakalayacağız, İran’a teslim edeceğiz, oradan geldikleri için oraya vereceğiz. Hiç meraklanmayın” şeklinde konuştu.

"BİZE KATILIN, İŞSİZLİK BİTSİN, ESNAF RAHAT ETSİN"

6’lı masaya destek çağrısı yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“6 lider Türkiye’nin sorunlarını biliyoruz, çözümlerini üretiyoruz, görüş birliği içinde çalışıyoruz. Bundan emin olmanızı isteriz bize destek olun, bize güç verin, bize katılın. Bize katılırsanız Türkiye güçlü olacak. Bize katılın bu memlekete adalet gelsin, alın terinin değeri olsun, bize katılın işsizliği bitirelim. Bize katılın memlekette esnaf rahat etsin, esnafı da çiftçisi de faiz altında eziliyor."

(İHA)

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