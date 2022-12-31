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Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak yeni yıl mesajı! ‘Şaşkınlıkla izleyeceksiniz! Bir fırtına geliyor…’

31.12.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023 yılına ilişkin dikkat çeken mesajlar içeren bir yeni yıl videosu paylaştı. 2023 yılında iktidarı alacaklarını iddia eden CHP lideri ‘Yapacağız ve şaşkınlıkla izleyeceksiniz. Sevgili halkım, bir fırtına geliyor. Öyle güzel bir fırtına ki bu, mükemmel bir çözümler fırtınası. Yelkenlerimiz rüzgarla dolacak” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıl öncesi sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Çünkü o beklediğiniz yıl, sonunda geldi. Loading, Loading, Loading..." dedi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili halkım, 2023 kapıda. Eminim sizde 2023 öncesinde şaşkınlıkla sarayı izliyorsunuz. KYK dedim, EYT dedim, Bay Kemal söylüyor saray paniğe kapılıyor. 20 yıldır halkın çığlıklarına kulaklarını kapatan bu adam şimdi ne dediysem yapıyor. Yapacak, yapacak. Yaptıracağım ona. Onu neyin beklediğini gördükçe korkuyor, Bay Kemal'in çözümlerine sarılıyor. Sarılsın, iyidir. Ama ona daha çok şey yaptıracağız bekleyin. Daha çok şey yaptıracağım. 2023 yılı başka bir yıl olacak. İktidarı alacağız, aldığımız andan itibaren yüzlerce, binlerce çözüm bir anda başlayacak.

‘DÜŞÜNÜN OTOMOBİLDE ÖTV’NİN KALDIRILDIĞINI…’

Düşünün, otomobilde ÖTV'nin kaldırıldığını, ücretlilerin daha düşük vergi ödediği, ücretlerin arttığı daha da önemlisi alım gücünün yükseldiği, kırsalda çalışan kadın ve gençlerin SGK primlerinin devlet tarafından ödendiği, hakların verildiği, yatırım paralarının Türkiye'ye aktığı, kadınların sorunlarının çözüldüğü bir büyük hareket. Çözüm bekleyen, samimi her sesi duyuyorum. Küçük büyük her sorunu çözeceğiz.

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‘SEVGİLİ HALKIM BİR FIRTINA GELİYOR’

Öyle çıkıp bir şey bahşediyormuş gibi, müjde bile vermeyeceğim. Bin tane müjde aynı anda hangi açıklama ile verilebilir ki? Yapacağız ve şaşkınlıkla izleyeceksiniz. Sevgili halkım, bir fırtına geliyor. Öyle güzel bir fırtına ki bu, mükemmel bir çözümler fırtınası. Yelkenlerimiz rüzgarla dolacak.

‘LOADİNG HALKIM LOADİNG...’

Hayat sorunlarınızın çözüldüğü, yaşama sevincinizi geri kazandığınız, umutlarınız yeşerdiği, çetelerin hukuk önüne çıktığı, çaldıklarının uzak diyarlardan geri getirildiği, güzel ve büyük, mükemmel bir fırtına. Loading halkım loading... Göreceksiniz, 2023'ün neden herhangi bir yıl gibi olmadığını göreceksiniz ve yaşayacaksınız. Bay Kemal'i bekleyin, iyi seneler.”

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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