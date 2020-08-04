Kılıçdaroğlu'ndan Hatay Baro Başkanı'na 'geçmiş olsun' telefonu

CHP'den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, Hatay Baro Ba\u015fkan\u0131 D\u00f6nmez'i telefonla arad\u0131. D\u00f6nmez ve ailesine "ge\u00e7mi\u015f olsun" temennilerini ileten K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, D\u00f6nmez'in su\u00e7 duyurusuna ili\u015fkin s\u00fcre\u00e7le ilgili de bilgi ald\u0131.\n(AA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130e-D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm \u0130novasyonlar\u0131nda Lider QNB Finansbank!CNN T\u00fcrk'teki anket iddias\u0131 olay yaratt\u0131! Arefe g\u00fcn\u00fc resmi tatil mi? Kurban bayram\u0131 arefe ne zaman 2020?