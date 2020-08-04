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  4. Kılıçdaroğlu'ndan Hatay Baro Başkanı'na 'geçmiş olsun' telefonu

Kılıçdaroğlu'ndan Hatay Baro Başkanı'na 'geçmiş olsun' telefonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.08.2020 12:43 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan Hatay Baro Başkanı'na 'geçmiş olsun' telefonu

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Hatay Baro Başkanı Dönmez'i telefonla aradı. Dönmez ve ailesine "geçmiş olsun" temennilerini ileten Kılıçdaroğlu, Dönmez'in suç duyurusuna ilişkin süreçle ilgili de bilgi aldı.

(AA)

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